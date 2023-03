Álvaro Cervera se mostró contento en rueda de prensa con la imagen mostrada por su equipo en el empate ante el Tenerife, aunque lamentó el empate de los suyos.

Un punto que sabe a poco. "Llevamos mucho tiempo sin ganar y el punto es solo un punto más. Ha sido un partido muy disputado, pero si tuviese que ser a los puntos nosotros estuvimos más cerca. No obligamos al portero a hacer grandes paradas, pero hemos creado situaciones peligrosas. Me sabe a poco, no porque merecemos la victoria, pero nos hemos acercado a lo que hemos buscado siempre. Como equipo hemos llegado, aunque individualmente nos falta un poco".

Quinto partido sin ganar. "Es algo que me preocupa. Tenemos un objetivo, pero nos acercamos muy poquito a poquito. Algunos jugadores juegan con esa angustia. Nos falta cierta habilidad para por nosotros mismos definir un partido".

Jimmy. "Lo que me cuentan es que se le ha salido el hombro. Es una lesión complicada si se agrava, ahora tiene que tener suerte para que no se le vuelva a salir".

¿Hay desesperación? "No me desespero porque entreno con ellos todos los dias. Estamos en Segunda y jugadores que definan partidos no abundan. Se lo que hay, tenemos que trabajar como equipo para poder ganar los partidos. Somos los menos goleadores, por algo será. Sin embargo, sigo pensando que hoy no ha sido como el partido contra el Mirandés. Algo nos falta

Solo tres cambios. "A mí me ha gustado lo que estaba viendo. Como entrenador tengo que mirar las dos facetas, la de un equipo que ataca mucho como el Tenerife, y no ha conseguido hacerlo, y la nuestra. No quería equivocarme al hacer un cambio. Los que he hecho fueron muy precisos, para que la estructura del equipo siguiese igual".

La vuelta de Costas. "Ha estado muy bien. No esta todavía al 100%, pero incluso así es un jugador muy fiable".

Bretones. "Me consta que hay gente de otros equipos que viene a verle. Lo está haciendo muy bien y me está sorprendiendo mucho. Es un gran lateral izquierdo, y en esa posición hay poca gente".