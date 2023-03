Buena actitud, mal fútbol: el Oviedo no pasa del empate ante el Tenerife (0-0)

Mejoró la actitud, quizá a los puntos mereciese ganar al Tenerife, pero la insistente falta de fútbol, una desesperación, no saca al Oviedo de pobre. El equipo azul no pasó del empate esta noche en el Tartiere ante el conjunto isleño, otro que tiene problemas, pero más puntos. Lo intentó el Oviedo pero no hubo manera: 0-0 y el estadio de uñas, despidiendo al equipo azul con una pitada.

El Oviedo empezó dudoso, como con miedo a fallar. Se notaba que la situación no era la ideal tras los últimos partidos y el nerviosismo de Cerveera. De ahí los suspiros del Tartiere con cada pase fallado. Pero es justo reconocer que los futbolistas carbayones esta vez salieron con cierta personalidad. A falta de calidad y de fútbol… Había ganas de imponerse e intentar dar carpetazo a la crisis. Alguno mordía como en las primeras semanas del “cerverismo”. Otra cosa es lo que pasa con el balón en los pies. Con Rama por la izquierda como principal novedad, el equipo del Almirante superó unos minutos dudosos e inclinó poco a poco el campo hacia el área del Tenerife, flojísimo en el primer acto. Fue el propio Rama el que probó suerte desde lejos tras una mala salida del balón del rival. Tenía un pase claro a Vallejo, que no encontró su sitio, pero se precipitó y Soriano la paró muy fácil. No inquietó, pero menos sirvió para avisar. El equipo azul tenía intensidad. También el cacareado orden que pregona Cervera. Esta vez ganaba los segundos duelos, aunque cuando el Tenerife pisaba el área se percibía el miedo al fallo. Braat fue en ocasiones un flan con el balón en los pies. Costas, que mejora al equipo con su salida de balón, tuvo un par de renuncias que pudieron acabar en un susto, pero poco a poco el Oviedo iba mejorando. Al trantrán, con la falta de calidad de siempre, pero mejorando al fin y al cabo. A los veinte minutos el equipo azul tuvo su ocasión más clara. Lucas puso un buen centro desde la derecha, Bastón ganó la posición al primer palo, remató de primeras y Soriano desvió fuera. El Tartiere, como siempre con poquísimo, se venía arriba. A la media hora, primer contratiempo: Jimmy tuvo que ser sustituido por un golpe en el hombro. Otra lesión. De estudio. Entró Montoro, que adolece de ritmo. El Tenerife asustó con una buena combinación entre Garcés, que pudo ser azul, y Gallego, pero poco más de los de Ramis. Viti lo intentó con una arranca muy buena pero al Oviedo le faltaba lo más importante antes del gol: la jugada y el último pase. Los azules embotellaron al Tenerife en su área antes del descanso a bases de saques de esquina que no encontraron rematador, pero el Oviedo se fue al vestuario con buen ánimo. La reanudación parecía prometer más de lo mismo, aunque el Oviedo entró frío al campo. Costas tuvo otro error defensivo y él mismo taponó el tiro de Elady. El Oviedo empezó a insistir por la derecha, con Lucas al galope por la banda. También Bretones empezó a correr la suya. Un buen centro del de Langreo casi la remacha Vallejo en boca de gol. Al Oviedo le costaba un mundo llegar, pero lo hacía a base de empuje. Bretones combinó con Vallejo y otro envío desde su banda se paseó con peligro. Los problemas de los de Cervera seguían siendo palpables: la incapacidad para dar pases. Hay actitud, garra, pero falta fútbol por todos los lados. Borja seguía calentando en el minuto 65. Viti lo intentó con la zurda desde la frontal del área, pero no pudo hacer peligro. Del Tenerife nada se veía. A falta de veinte minutos Cervera llamó a Borja, al que esperaba el Tartiere como agua de mayo. El Oviedo lo intentaba a balón parado, prácticamente el único arma disponible. El técnico llamó a Enrich a falta de ocho minutos y los azules pasaron a formar con dos puntas para buscar el gol de la victoria, que no llegó.