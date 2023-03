Garcés, el eterno aspirante azul

Pudo ser oviedista en dos ocasiones diferentes. Ninguna cuajó. La primera de ellas fue más bien un tanteo. Francesc Arnau era el director deportivo del Oviedo y pensó en él para reforzar la delantera. Los números no salían. Pero hace pocos meses, en el último mercado de fichajes, la cosa fue distinta. Borja Garcés no tenía el protagonismo esperado en el Tenerife y el Oviedo buscaba un delantero que tuviese exactamente sus características.

El club azul le sondeó, pero Ramis cerró la puerta a su salida. Dijo que contaba con él. Y parece cumplir con lo dicho: el ariete, cedido por el Atlético de Madrid, es ahora titular en el equipo isleño, rival directo de los azules. Hoy se enfrentará al Oviedo en el Tartiere, un estadio que bien pudo ser el suyo. En el club gustaba mucho su perfil. También al entrenador, Cervera, que fue preguntado sobre la posibilidad de incorporarle. El jugador buscaba tener más protagonismo y parecía estar dispuesto a fichar por el Oviedo, pero la negativa del Tenerife frustró toda la operación.

Para el club azul no supuso un varapalo el "no fichaje" porque nunca vio claro del todo que los canarios aprobasen su marcha. Pero hay una clave que explica que el Oviedo no apostase por otro delantero en el mercado: era Garcés o nadie más, prueba de lo valorado que el de Melilla estaba en la entidad.

La dirección deportiva azul se contentó solo con Vallejo en el frente de ataque. Hubo multitud de ofrecimientos, pero ninguno convencía como el jugador del Tenerife. Garcés se presenta como una de las principales amenazas de los de Ramis. Lleva cuatro goles, uno menos que Enric Gallego –otro que pudo ser del Oviedo en la etapa de Anquela–, que es el máximo goleador del Tenerife.

Salvo Borja Bastón, con ocho goles, ningún jugador del Oviedo lleva más tantos que Garcés esta temporada. Esta noche tendrá enfrente a Costas y a Dani Calvo. En la plantilla del Tenerife, además del que pudo ser azul, también está el que lo fue de verdad. Aitor Sanz, exjugador del Oviedo, regresa al Tartiere. El capitán del Tenerife coincidió con el fallecido Pelayo Novo, con el que tenía una gran relación.

Ante Las Palmas, el domingo 9 de abril. LaLiga dio ayer a conocer nuevos horarios en Primera y Segunda División. El Oviedo jugará a domicilio ante Las Palmas el domingo 9 de abril a las 21.00 horas.