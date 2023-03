El Oviedo juega esta noche un importante partido ante el Tenerife de cara a la permanencia y Cervera no ha sorprendido en el once. El equipo azul formará con el equipo titular que ensayó durante la semana en El Requexón. Una de las principales novedades es la vuelta al once de Hugo Rama en el extremo izquierdo. El once completo de Cervera es el siguiente: Braat; Lucas, Costas, Calvo, Bretones; Viti, Jimmy, Luismi, Rama; Vallejo y Bastón. Borja Sánchez, tema de debate durante la semana, tendrá que esperar su oportunidad en el banquillo.

⚔️ Nuestros #GuardianesDelOrgullo ⚔️#RealOviedoTenerife#RealOviedo#VamosOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/3t3LA3CskZ — Real Oviedo (@RealOviedo) 10 de marzo de 2023 La entidad ha repartido entradas entre varios clubes deportivos de la ciudad para así mejorar la asistencia al estadio. Representantes del Alimerka Oviedo Baloncesto, Unión Financiera Balonmano Base Oviedo, Oviedo Roller, Lobas Global Atac, Real Oviedo Rugby, Voleibol Oviedo y Club Bádminton Oviedo estuvieron ayer en el Tartiere junto con Martín Peláez, presidente del Oviedo, y Carlos Muñoz, embajador del club azul, para trasladar optimismo con el lema "Unidos somos más fuertes".