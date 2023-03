Análisis del Oviedo: el club cierra filas con el Almirante y se prepara para sufrir

Un buen conocedor de los entresijos del Oviedo veía así al equipo azul hace solo unos meses, cuando el conjunto carbayón no pasaba por problemas: "El estilo de Cervera se sustenta en resultados. Nadie discutirá el estilo, ni si el Oviedo juega mal o bien, a no ser que los resultados dejen de llegar...". Algo así está sucediendo en el conjunto carbayón, encaminado a vivir un fin de Liga más tenso de lo que se podía prever en diciembre. La plantilla y el club asumen la situación. Tocará sufrir. El empate ante el Tenerife (0-0) no sacó de la crisis al equipo azul, pendiente ahora del Granada-Ponferradina de esta noche y con dos salidas complicadas por afrontar.

El Oviedo mejora en llegadas, pero ni tiene pegada ni tiene creación. Ante el Tenerife, el equipo azul tiró tres veces a puerta. Poquísimas, por ejemplo, si se compara al Oviedo actual con el del curso pasado. Pero más, en cambio, si se retrocede en esta misma campaña. El Oviedo, ante el Sporting, tiró solo una vez a puerta. Ganó 1-0, de penalti, y el Tartiere acabó en fiesta. Ahora la pegada no se ve por ningún lado. El equipo azul, de hecho, tiene el peor promedio goleador de la historia del club: 19 tantos en 31 partidos. A 0,61 el encuentro. Vuelve la portería a cero. Quizá sea uno de los factores a los que se puede agarrar el oviedismo. La fortaleza atrás, santo y seña de Cervera, parece regresar. El Oviedo venía de estar encajando en cuatro partidos consecutivos. Ante el Tenerife al menos cortó la mala racha. Lo hizo con David Costas de titular, que sufrió atrás, aunque dio cierto sentido en la salida de balón. Lo positivo para el equipo azul es recuperar la solidez, cualidad indiscutible en los equipos del Almirante. El Oviedo es el séptimo equipo de la categoría que más veces ha dejado la portería a cero. El eterno problema del centro del campo. El Oviedo, que últimamente va a lesión casi por semana, respira tras conocer el pronóstico de Jimmy, fijo hasta ahora en el centro del campo. El ovetense fue sustituido a la media hora ante el Tenerife por un golpe en el hombro y acudió directamente al HUCA, donde se descartó una rotura ósea, según informó ayer el club. Jimmy tendrá que someterse a pruebas y queda "pendiente de evolución", aunque es duda para jugar en Madrid ante el Leganés el próximo sábado. Cervera, pues, probablemente tenga que darle una vuelta a la zona del campo que está siendo uno de los problemas principales del Oviedo. Montoro, que tiene una cláusula de renovación por partidos, salió por Jimmy ante el Tenerife, pero no parece que vaya a repetir en Leganés. La otra opción es Mángel. Camarasa sigue al margen y está descartado que pueda ser titular. Vallejo, único titular del mercado de invierno. El Oviedo acudió al mercado para revitalizar la plantilla. Vallejo, fichaje "estrella", es el único asentado en el once y Cervera se está esforzando en buscar su mejor versión. Moro ha desaparecido, Camarasa tiene problemas físicos y Juanfran sigue esperando en el banquillo. Borja, que en teoría se esperaba como otro fichaje invernal tras recuperarse de su lesión, lleva meses sin ser titular. El club cierra filas ante el calendario más complicado. Los directivos del Oviedo contemplan la situación del equipo con preocupación, pero la orden interna es respaldar al máximo al entrenador y a los jugadores para que salgan de la actual situación. El club le ha dicho a Cervera que hay confianza en su trabajo y que están seguros de que sacará al equipo de abajo. Al Oviedo le viene un calendario de aúpa. A corto plazo, dos salidas consecutivas: Leganés y Granada. La semana será larga.