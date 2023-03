El guardián del oviedismo: Paco Valledor tiene todos los partidos

"Durante muchos años fui el cronista del Tineo. Soy un gran apasionado de la documentación. Hace unos años hice una recopilación con todos los partidos del Tineo y la gente, que sabe que soy muy del Oviedo, me empezó a preguntar qué por qué no hacía lo mismo con el conjunto carbayón. Me abrieron el gusanillo". Lo cuenta Paco Valledor. Este tinetense, seguidor del cuadro azul desde su niñez, ha conseguido recopilar todas las crónicas y fichas de partidos del equipo de su vida, el Oviedo, desde el primer encuentro hasta el último empate en casa ante el Tenerife.

"La premisa principal es que salgan todas las alineaciones, para mí es lo más importante", afirma Valledor. Para él, la grandeza de los equipos reside en los futbolistas que visten sus colores, por lo que todo su proyecto giró en torno a encontrar todas las fichas. "Lo primero es buscar todas las fechas y resultados de los encuentros. Las apunto todas en una libreta. Por temporada me suele llevar hora y media", cuenta mientras enseña su libreta, llena de encuentros azules a lo largo de la historia, todos anotados a mano. "Voy buscando partido por partido, para así reducir el margen de error", asegura el tinetense. Para realizar toda la labor de documentación contó con la colaboración de José Ángel Mangas, historiador del Oviedo, para conocer cuáles eran los periódicos de la época que cubrían la actualidad azul. "Tuve que echar horas y horas en la biblioteca de Oviedo", asegura el seguidor carbayón, que al estar jubilado pudo dedicar "seis o siete horas diarias" a realizar su repertorio de crónicas. Entre todos los encuentros que Valledor tiene en sus libros, hay algunos que guarda con cierto cariño. "A nivel personal me emocionó cuando vi la fecha de un Oviedo-Langreo del 69. Se jugó entre octubre y noviembre. Fue mi primer día en el Carlos Tartiere y eso nunca se olvida", narra con emoción. Otro de los encuentros que tiene como oro en paño es el primer duelo de la historia del conjunto carbayón. Fue ante el Arenas. Otro es cuando los azules vencieron por 8-2 al Racing de Sama en su estreno en casa. "También tengo a parte el día del ascenso a Primera con el Mallorca, los días que jugamos en la Copa de la UEFA, el ascenso en Cádiz… Son momentos especiales", destaca. "Lo más complicado fue en algunos casos que se hacían crónicas extensas, pero sin ficha. Para que saliesen todos los jugadores del Oviedo tuve que rebuscar, porque había casos en los que era muy complicado", reconoce el seguidor carbayón, que cree tener en cuenta a las personas es "lo que aporta valor" a todo su trabajo. "En total son más de 4.500 folios. Los tengo todos en portafolios repartidos por temporada y los guardo en una estantería. Tengo también unas carpetas especiales para la Copa", explica. Por ahora, aunque ha trabajado durante horas en realizar la recopilación, Valledor no tiene en mente recopilar su trabajo en un libro. "Es una cosa personal. Es una infinidad de páginas, yo creo que no se podría publicar. Me parece una burrada", confiesa el tinetense, que tiene en mente ceder todo su archivo al museo del Oviedo para que todos los seguidores azules pueden disfrutar de la historia de su equipo. "La idea es que esté todo preparado para el centenario (2025), que es una fecha muy especial", sentencia.