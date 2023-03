Ni rastro de los fichajes en el Oviedo: solo Braat de los llegados en verano es importante

Los análisis profundos se harán en junio. El Oviedo espera que eso suceda con la permanencia en la mano tras una temporada que está siendo una piedra en el zapato para el club. Pero mientras llega el verano, hay valoraciones fijas que se llevan tiempo rumiando en el Oviedo para explicar cómo un equipo confeccionado para luchar por el play-off vive pendiente de los partidos de la Ponferradina para no meterse en el pozo. Hay un factor principal, al que apuntan varias voces de la entidad: la planificación deportiva en verano no ha colmado las expectativas.

Ni a corto ni a largo plazo. Hay un dato clave que explica el "estancamiento" de la plantilla: ninguno de los fichajes de Tito Blanco, despedido en octubre junto con Bolo, es titular en el Oviedo actual. Lo que hay es lo que quedó del año pasado. "El Cuco miraba al banquillo y tenía a Pombo, a Montiel, a Matheus, incluso a Jirka. Ni Bolo ni Cervera tienen fondo de armario, y además el centro del campo se debilitó", asegura un exdirigente del Oviedo.

La conclusión es que el trabajo iniciado por Rubén Reyes, valorado por Carso y también por Pachuca, que lo quiso repescar tras el cese de Bolo, no tuvo continuidad. No se reforzó la plantilla como cabía esperar, asumen en el club. Por eso Bolo fue en el pack con Tito. De hecho, el único fichaje asentado en el once, sin contar el mercado de invierno, es Quentin Braat, que curiosamente fue la última incorporación a cargo de Rubén Reyes antes de su marcha al Getafe. El francés le ganó el puesto a Tomeu, pero tampoco se ha destapado todavía como portero para el futuro, según indican en el club.

Los problemas de la amplitud de la plantilla y la poca implantación de los fichajes tiene efectos directos en las semanas que vienen, trascendentales para lograr la salvación con dos salidas complicadas: Leganés y Granada. Jimmy, en principio, se perderá esos dos encuentros por un golpe en el hombro y Montoro, teóricamente llegado para sustituir a Brugman, intocable el curso pasado, no tiene garantizado ser titular. No es la primera opción. Camarasa no llegará a tiempo.

La solución, ya habitual en este curso, parece estar en casa. Mángel tiene posibilidades de suplirle. También Rama, que llegó el curso pasado.

Pero la poca implantación de los fichajes afecta a todas las líneas, no solo a la medular. Probablemente el caso más flagrante tenga lugar en la defensa. Como resumen: en verano llegaron tres laterales y solo queda uno, que además es suplente. Miguelón, con un sueldo alto, se fue antes de tiempo, cedido por el Espanyol. El caso de Aceves fue distinto: regresó a Pachuca para facilitar tener una ficha más de extranjeros. En el ataque, más de lo mismo. Marcelo Flores, Koba y Enrich tampoco se han asentado en el once.

El mercado de invierno, de hecho, se planteó para dar más mordiente arriba. Y de momento llama la atención que solo Vallejo tiene garantizado su sitio. El gaditano llegó por mediación expresa de Cervera, se ubica de mediapunta y desde su gol en Málaga su influencia en el juego ha disminuido. El propio técnico habló de él la pasada jornada. Ante el poco peso de los fichajes poco se puede hacer, admiten con pesar en el club, centrados los esfuerzos en lograr la permanencia para hacer las cuentas en junio y no volver a repetir errores del pasado.