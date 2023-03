Los candidatos al Trofeo Herrerita (II): Gabri, el canterano de la camilla del Oviedo

Gabriel Díaz, "Gabri", (Oviedo, 1981) empezó en el Oviedo cuando muchos se estaban yendo. Era el verano de 2003. El equipo estaba en Tercera, la cantera desintegrándose, el club bordeando la desaparición y Gabri empezó a hacer las prácticas con Manuel Barreto, histórico fisio del Oviedo, actualmente en el Alimerka Oviedo Baloncesto. "Me dijo (Barreto) que si bajaba a El Requexón a echarle una mano y empecé a cubrir algún partido de la cantera. Recuerdo aquel juvenil en el que estaban Michu, Saúl Berjón, Jaime (actual técnico del Vetusta)...", recuerda el fisio.

De aquello han pasado 20 años y Gabri sigue ahí: en su camilla de El Requexón tratando a los jugadores del Oviedo. El ovetense, muy querido en el club por su dedicación a la entidad, es uno de los candidatos al trofeo "Herrerita", que otorga la Aparo. "No me lo esperaba para nada. El año pasado tuve mucha comedia con Silvino (utillero), que también fue candidato. Me enteré la semana pasada de la que iba para casa, me empezaron a entrar cientos de wasaps mandándome la captura de la noticia".

Gabri, que también es enfermero, es fisioterapeuta a tiempo completo en el Oviedo. El ovetense es un canterano de la camilla: estuvo en todas las categorías de la cantera hasta llegar al primer equipo. "Empecé a ir a los partidos con Barreto, estaba todo el sábado en El Requexón. Bajaba por la mañana, comía un par de pinchos en el bar de Chan (bar de la ciudad deportiva) y cubría todos los encuentros". En 2008, con el Lobo Carrasco de entrenador, llegó a la primera plantilla y ya no se movió. Vivió en primera persona los años en los que el Oviedo vivió peligrosamente. "Aquello lo recuerdo como una montaña rusa de emociones. Había años en los que parecía que íbamos a volver, y otros en los que nos íbamos a desmoronar. En el 2003 el Oviedo era un solar, luego nos fuimos recomponiendo". Gabri rescata varios recuerdos. Se acuerda de los duelos con el ACF de por medio. "Nosotros jugábamos un partido en casa por el play-off y el ACF lo hacía contra el Guijuelo en su campo. La gente salió corriendo del Tartiere para animar (al Guijuelo)".

El momento más feliz es obvio: el ascenso en Cádiz. Pero hay algo más estimulante. Ver llegar al primer equipo a aquellos a los que vio crecer. Los Lucas, Borja, Mier, Edu Cortina... Cuando eran unos retacos, Gabri ya estaba en El Requexón. Su vinculación con los futbolistas va más allá de lo profesional. "Un fisio pasa muchas horas con los futbolistas y nos volvemos algo así como sus confidentes. Es natural tener complicidad con ellos, porque en la camilla se habla de todo", explica Gabri, que resalta a un futbolista poco recordado, que para él es un amigo para siempre: "Pepín (jugó en el Oviedo en la temporada 2006/2007), con el que sigo teniendo mucha relación".

Gabri, que huye de los focos, explica así su historia en el Oviedo: "Me gusta la fisioterapia, el fútbol y mi equipo es el Oviedo: tengo la suerte de decir que se conjuró todo. Soy un afortunado, cuando estoy de vacaciones echo de menos El Requexón", indica, orgulloso, el canterano de la camilla.