La soledad de Manu Vallejo, el único fichaje de invierno que es titular

Manu Vallejo no está viviendo lo que esperaba. Fue el fichaje de renombre en el mercado de invierno. En teoría, el hombre elegido para dar más calidad a la plantilla del Oviedo para así poder optar al play-off. La práctica ha ido por otro lado. Porque el equipo de Cervera, el hombre que impulsó el fichaje del gaditano, está destinado a luchar por la permanencia en Segunda. Vallejo, cedido por el Girona, de Primera, único fichaje de invierno titular, lo asume, entona el mea culpa en nombre de la plantilla y se muestra optimista para sacar adelante la delicada situación.

"Cuando llegué al Oviedo pensábamos en un objetivo diferente al que estamos ahora, pero esto es fútbol. Al final poco se puede predecir. Tenemos once partidos por delante y tenemos que intentar hacerlo lo mejor posible", dijo Vallejo ayer en El Requexón, justo antes del primer entrenamiento de la semana para preparar el duelo del sábado ante el Leganés.

El atacante, que se está ubicando de mediapunta, anotó ante el Málaga en su primer partido como titular y desde entonces su influencia en el juego ha ido decayendo. Cervera dijo hace poco que Vallejo "quería hacer demasiadas cosas". Él parece tener esa misma opinión. "Yo cuando vengo a aquí es para ayudar. No me vale meter goles y que al equipo no le valga para nada. Intento correr, presionar y hacer todo lo que pueda. Quizás a veces ayudo en más cosas de las que puedo y eso no sea lo mejor para mí, pero va a en mi forma de ser", indicó.

El atacante se lamentó a su vez por la falta de gol, poniendo ejemplos de otros equipos, y aseguró que la plantilla lo está pasando mal por la falta de victorias. "Me duele la situación, sobre todo no poder ayudar al equipo. Que más nos gustaría a nosotros que ganar. El sábado me fui dolido. Hay una que por poco no llego y pudo haber sido gol y otras acciones de otros compañeros que también estuvieron cerca. Cualquier equipo haciendo menos que nosotros consigue la victoria, y a nosotros nos hace falta un poco más".

En opinión del extremo, la (falta) de suerte es un factor clave que explica también el poco poder ofensivo de los azules. "Ves otros partidos y se dan situaciones de rechaces, de goles que a nosotros no nos caen. Cuando logremos meter ese gol algo más temprano o consigamos meter más de un gol quizás cambie algo y lo podamos ver todo de otra manera", dijo Vallejo, un espectador del emocionante Granada-Ponferradina, con un empate final de los andaluces que mantuvo al Oviedo con un colchón de seis puntos sobre el descenso. "Claro que vi el partido. Al final quedan once jornadas para dar un paso adelante como vestuario. Lo del Granada-Ponferradina demuestra que cualquier equipo puede ganar a otro en cualquier situación. Nos agarramos un poco a eso para afrontar lo que nos viene", finalizó el atacante azul.