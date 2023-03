El duelo de Butarque, sábado 16.15 horas, ocupa la semana en El Requexón, con el equipo trabajando en la idea de lograr un triunfo que le saque de la zona de peligro. Cervera sigue intentando dar con la fórmula y al menos tiene buenas noticias desde la enfermería. Camarasa, Bretones y Leo Sequeira se han entrenado esta mañana con el grupo y parecen dejar atrás sus problemas físicos.

Especialmente importante es la recuperación de un Bretones que antes del entrenamiento recogió el premio al mejor futbolista del Oviedo en febrero. El lateral atendió a los medios al recibir el galardón votado por los seguidores azules. “En lo personal, me están saliendo bien las cosas, pero el equipo no termina de funcionar. Tenemos ganas de ir a Leganés para cambiar la dinámica. No me esperaba que me fuera tan bien. Jugar tantos minutos te hace adaptarte a la categoría, coger detalles y experiencia. Voy ganando poco a poco”, indicó el asturiano.

Sobre la situación del equipo, Bretones expuso que “ahora tenemos que estar tranquilos y pensar que todo saldrá bien, porque nos lo merecemos. Hay que ir partido a partido y pensando siempre en el siguiente, en esta caso el de Leganés. Acumulamos malos resultados, pero estamos teniendo ocasiones para ganar los partidos. No acertamos y nos pesa en lo anímico, pero hay que cambiar la dinámica ya”.