El reto de Moro en el Oviedo: por qué pasó de titular a suplente

Cuando Álvaro Cervera llegó al Oviedo, en octubre, echó en falta en la plantilla a hombres de banda. Extremos puros. Es ese tipo de futbolista, hombres veloces, verticales y con desborde, los que entran dentro del plan del técnico azul. Solo Viti, de los que estaban, cabía en ese molde. No son casualidades los halagos que le dedica al de Laviana el técnico del Oviedo. "Ha progresado muchísimo", dijo recientemente.

En aquel momento, con el equipo en descenso, no había especialistas en la banda. Tito buscó un extremo en verano, pero no llegó. Solo estaba Sangalli, que hizo las maletas en invierno y ahora está en el Racing. Por eso el mercado del Oviedo se centró en la búsqueda de velocidad. Vino Vallejo, el hombre principal, pero no un extremo puro para Cervera. El hombre fue Raúl Moro, jovencísimo jugador de 20 años, cedido por la Lazio, que aterrizó en Asturias para dar desborde y profundidad.

Casi dos meses después de su llegada, Moro parece tener el reto de convencer a Cervera de que puede ser importante en este equipo. Ante el Tenerife fue suplente y ni siquiera salió en la segunda parte. Fue la segunda vez, desde que viste la camiseta carbayona, que no aportó pese a estar disponible. La última vez que Moro salió de inicio fue ante el Cartagena, probablemente en el peor partido del Oviedo con Cervera al mando. En ese encuentro el extremo falló dos ocasiones. Una fue especialmente clara, que pudo suponer el empate. Ese partido marcó hasta ahora su corta trayectoria en el Oviedo. Ante el Albacete en casa Cervera cambió de idea: Montoro se ubicó por la izquierda y Moro no salió. Una semana después, ante el Mirandés, el elegido fue Marcelo Flores, que llevaba casi dos meses en la nevera.

En esa ocasión el extremo barcelonés sí entró al campo en la segunda parte. Una semana después, ante el Tenerife, otra vez en blanco al regresar Hugo Rama, uno de los jugadores fetiches de Álvaro Cervera. Moro se haya, pues, en una encrucijada cuando el Oviedo necesita recursos ofensivos, en una de las zonas con más variantes para Cervera. Está Borja Sánchez, de momento suplente, pero primera alternativa desde el banquillo. Luego el elegido sería Moro, porque parece claro que Rama no se moverá del once. La situación, pues, es que el extremo elegido en invierno porque faltaba velocidad parte ahora como tercera opción. Cuando el club lo firmó lo hizo con la idea de ser un revulsivo, en ningún caso titular, pero su previsible falta de protagonismo es inesperada.

En una situación parecida, con ciertos matices, está Koba. Al mediocentro francés, como a Moro, también le condenó el duelo ante el Cartagena. Hasta ese partido había sido titular con Cervera. El técnico le sustituyó al descanso, descontento con su rendimiento, y desde entonces no ha vuelto a jugar. Incluso estuvo sin convocar un partido.