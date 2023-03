A Abel Bretones le salen novias: Red Bull, la empresa dueña de Leipzig y Salzburgo, le pone la lupa encima

Al club no ha llegado aún el interés de la empresa, ni ninguna oferta en concreto, pero sí se reconoce que se ha producido algún acercamiento de conjuntos de superior categoría, tanto de España como del extranjero. El propio Cervera lo reveló tras el choque ante el Tenerife. En todos los casos, la respuesta del Oviedo ha sido la misma: remitirse a la cláusula de rescisión de Bretones, de algo más de tres millones de euros.

El club no está dispuesto a negociar una rebaja del precio establecido en su contrato cuando el pasado octubre las partes alcanzaron un acuerdo para extender el vínculo hasta junio de 2026. Fue entonces cuando la cláusula de salida quedó en fijada en tres millones de euros.

En Red Bull siguen al futbolista desde que hace meses irrumpiera en Segunda. Aún no hay oferta concreta, pero sí un interés importante en contar con él. Tanto que se habría fijado el Red Bul Salzburgo austríaco como el destino preferido para probar el potencial de Bretones. Además, la empresa controla al Leipzig alemán, al New York de la MLS americana y al Bragantino brasileño.

Se da la casualidad que uno de los empleados de Red Bull tiene vinculación con el Oviedo. El ojeador del Leipzig alemán para España y Portugal es el avilesino Rafa Martínez, el que fuera portero del conjunto azul durante seis temporadas en los años 90 y comienzos de siglo. El contacto con el entorno de Bretones, sin embargo, se habría hecho a través de otros intermediarios en España.

Desde el Oviedo se mantiene una posición de calma ante la situación. Se entiende que la gran campaña del lateral haya suscitado el interés de varios equipos, se ve como algo normal dentro del mundo del fútbol. También se considera que los tres millones de su precio limita muchas opciones dentro de la competición española, aunque sí es una cifra accesible para conjuntos de ligas más potentes en lo económico. Red Bull es un claro ejemplo. Sin ir más lejos, hace apenas un mes, el Valencia rechazó una oferta de cinco millones de euros del Red Bull Salzburgo por su internacional sub-19 Yarek Gasiorowski.

Hay otro elemento a tener en cuenta en la situación de Bretones con el Oviedo. A partir del 1 de julio, el club estará libre del convenio de acreedores que limita las cantidades percibidas por los traspasos. En el caso de que el club vendiera a un futbolista por una cantidad entre los tres y los seis millones de euros debería ceder el 30% a sus acreedores, aunque hay dudas jurídicas de que el pago de una cláusula entre dentro de estos supuestos, al no contar el traspaso con el visto bueno de la entidad. En todo caso, a partir de julio, el Oviedo será libre para disponer de todo el dinero que genere una venta, y contar con un incremento interesante en su tope salarial.

La receta del lateral: "Estar tranquilos"

Ajeno al interés que ha despertado en varios equipos, Abel Bretones sigue creciendo semana a semana en el Oviedo. El futbolista está viviendo una temporada mágica en lo personal. Subió al escaparate principal el pasado verano ante la ausencia de jugadores de banda en la izquierda y lo hizo para quedarse. Bolo confío en sus condiciones como extremo y Cervera le ha dado aún más protagonismo en el lateral, donde parece que relucen aún más sus condiciones tanto en defensa como en ataque. Ayer, el asturiano recibió el Premio Mahou que le acredita como el mejor futbolista del Oviedo en el pasado febrero, un galardón votado por los seguidores azules y mostró sus sensaciones.

"En lo personal, me están saliendo bien las cosas, pero el equipo no termina de funcionar. Tenemos ganas de ir a Leganés para cambiar la dinámica. No me esperaba que me fuera tan bien. Jugar tantos minutos te hace adaptarte a la categoría, coger detalles y experiencia. Voy ganando poco a poco", indicó el lateral. Sobre la situación del equipo, Bretones expuso que "ahora tenemos que estar tranquilos y pensar que todo saldrá bien, porque nos lo merecemos. Hay que ir partido a partido y pensando siempre en el siguiente, en este caso el de Leganés. Acumulamos malos resultados, pero estamos teniendo ocasiones para ganar los partidos. No acertamos y nos pesa en lo anímico, pero hay que cambiar la dinámica ya".

Y añadió: "Nosotros defendíamos muy bien al principio de la llegada de Cervera y desde esa solvencia conseguíamos ganar los partidos. Ahora toca recuperarla para sumar".