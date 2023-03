Cervera busca los 50 puntos... aunque debería valer con menos: las cuentas azules por la salvación

Aunque la Ponfe aún amenace con algún susto, que se lo digan al Granada, y el Málaga y el Lugo sigan siendo capaces de rascar puntos hasta en los escenarios más inexpugnables, la realidad es que a los equipos de abajo les está costando un mundo sumar. Lugo, Ibiza, Málaga y Ponfe navegan en la zona de descenso a trompicones, lo que significa un respiro para un Oviedo que atraviesa su peor momento del curso: cinco semanas sin ganar. Y aunque aún tiene un valioso colchón de seis puntos respecto al primer equipo en descenso, el técnico azul no se fía. "Creo que será necesario hacer 50 puntos para salvarse", señala para dejar claro el objetivo.

Con 36 puntos en su cuenta, a los azules aún les restarían 14 para alcanzar tierra firme. Quedan 11 jornadas, 33 puntos en disputa, y los carbayones aún deben recibir a rivales directos como Lugo, Ponfe, Zaragoza y Racing, además de visitar al Sporting y al Ibiza, entre otros. Mucho duelo directo con la temporada en juego. La misión no parece la más complicada del mundo, aunque el momento que vive el equipo no invite a observarlo con optimismo.

Además, los números parecen sugerir que no será necesario llegar a los 50 señalados por el técnico. Nunca suele serlo. En las últimas diez temporadas de Segunda, el primer equipo en descenso ha fluctuado entre los 51 puntos del Dépor hace tres cursos a los 43 del Amorebieta el año pasado. La media del cuarto por la cola es de 46,9 puntos. 47 sería suficiente para mantener la categoría.

Hay otro dato a tener en cuenta. El ritmo esta vez entre los de abajo es lento. El cuarto por la cola, la Ponfe, lleva la peor puntuación a estas alturas, 30 puntos, en los últimos 7 años. Está igualado con la Real Sociedad B del pasado curso, en una campaña en la que al final servían 44 puntos para evitar el precipicio. Todo hace indicar que será la actual una permanencia menos costosa de lo habitual.

Pero Cervera no se fía. Su experiencia le hace atender al campeonato con las orejas tiesas. Sabe que los finales siempre reservan sorpresas. "Todos dicen que la salvación será más barata esta temporada por lo que están sumando los equipos de arriba. Pero yo creo que al final habrá que llegar a los 50 puntos para salvarse. En los últimos partidos los que están abajo compiten y empiezan a ganar, incluso fuera de casa. Si quieres salvarte vas a tener que llegar a los 50 puntos", sentencia.

Seguir defendiendo

Así que en esas está el Oviedo. En el accidentado camino hacia los 50 puntos que parece más empinado en las últimas semanas. Y en la búsqueda de soluciones para salir del bache, el entrenador cree en la insistencia: defender es la clave. Potenciar las virtudes para ver si logra ocultar los defectos. Cervera lo explica con naturalidad: "Que este equipo no hace más de un gol es una realidad. Parece que si te marcan solo puedes empatar. ¿Hacemos el equipo para marcar 3 o 4 goles? Es fácil plantearlo, pero seguramente te van a meter más. No creo que sea la solución. No hay muchos partidos que digas ‘hemos merecido más de un gol’, pero alguno hay: Villarreal, Málaga, Albacete... Puedo intentar hacer el equipo para que meta más de un gol, pero creo que no mejoraremos porque nos arriesgamos a recibir más".

Leganés es la siguiente parada en la competición y Cervera confía en los suyos: "Estamos más cómodos entre comillas con los de arriba. Los de abajo nos obligan y estamos peor. Creo que competimos mejor contra equipos mejor situados".