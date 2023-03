Ni Sporting, ni Atleti, ni Villarreal: Martín Álvarez, "el Haaland del Berrón", elige al Real Oviedo

«El Haaland del Berrón» vestirá de azul. El Real Oviedo se ha adelantado a todo el mundo y ha cerrado el fichaje de Martín Álvarez, alevín de once años que en veinte partidos ha anotado 104 goles con el Berrón. El joven futbolista había despertado el interés de equipos de toda España, entre ellos el Atlético de Madrid y el Villarreal, clubes que se pusieron en contacto con la familia del chaval, pero el conjunto carbayón ha conseguido asegurarse sus servicios para las categorías inferiores del club.

Aunque el Sporting también entró en la carrera por el jugador, las condiciones que le ofreció el conjunto carbayón, tanto a nivel de proyecto como de proyección del jugador, son mejores para el niño, por lo que la balanza ha caído del lado azul. Martín ya se había entrenado en varias ocasiones con las categorías inferiores del Oviedo, siempre con los gijoneses al corriente del asunto.

Lo que tenían claro desde su entorno es que el prolífico futbolista sierense no saldría de las fronteras de Asturias. Al tener todavía 11 años, se descartaron opciones de otros equipos españoles que habían puesto su radar sobre él, ya que aún es muy joven como para dar un salto de tal calibre. Desde su familia aseguran que ahora mismo lo primero son los estudios, por lo que priorizaron que Martín pudiese seguir en el mismo entorno académico.

Martín juega como mediapunta en categoría alevín, pero estar unos metros alejado del área no le impide ser un peligro constante. "Me fijo mucho en jugadores como Modric, me gustaría ser como él", afirmó el sierense hace unas semanas a LA NUEVA ESPAÑA. Pero, aunque dentro del campo las cosas le están yendo muy bien, fuera de la cancha también tiene que rendir. "Lo que hago en clase es primordial. El fútbol es un hobby, lo principal son los estudios", señala. Actualmente cursa sexto de primaria y, si su sueño de ser futbolista no se cumple, le gustaría ser informático.