Cervera habló hoy en una entrevista sobre la actualidad del Oviedo y también analizó su relación con dos de los futbolistas ofensivos del conjunto azul, Borja Sánchez y Koba Lein. “Yo lo utilicé en otra posición donde no está tan cómodo y hubo un pequeño desencuentro, por mi parte no hubo enfado, no sé si por su parte sí. Tiene unas grandes condiciones, pero no solo con eso se es futbolista. Hace falta algo más”, dijo Cervera sobre Koba en la Cadena Ser. Koba ha perdido el puesto con Cervera y desde la derrota ante el Cartagena no ha jugado ni un solo minuto.

El Almirante también habló sobre Borja Sánchez, que fue titular por primera vez a sus órdenes. “Borja es muy buen futbolista, tiene 27 años, no 21, y hay gente que le está esperando, y no. Ya está. Tiene que estar bien, a la mitad no es bueno. Yo empecé a verle bien, le di minutos poco a poco. Yo tengo mis características, él tiene las suyas, y podemos llegar a un acuerdo. Mientras sigamos así, no hay problema. Si él quiere jugar así y no quiere hacer desgaste, estaremos en desacuerdo. Seguro que puede jugar como el día ante el Leganés, pero tenemos que hacerlo todos los partidos”, recalco.