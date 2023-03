Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, concedió esta tarde una entrevista sobre la situación del Oviedo y en la misma aprovechó para comentar la opinión de Jesús Martínez, dueño de la entidad, sobre el equipo azul. El mexicano dijo recientemente que le gustaba el conjunto carbayón, pero también recalcó que el Oviedo necesitaba un impulso en la parte ofensiva. El equipo azul lleva toda la temporada sin meter más de un gol por partido. Cervera valoró aquellas palabras de Martínez, a finales de febrero en su visita para el Salón de la Fama.

“No suelo escuchar nada, de eso me entero ahora. Me parecen bien, es la idea y es el dueño y tiene que hacer cosas para conseguir que este equipo sea como él quiere. Si piensa que este equipo puede ser más ofensivo es una opinión suya, respetable porque es el patrón. Ahora mismo, si no metimos en algún partido cuatro goles, por algo será. Hablo de realidades: nos cuesta hacer más de un gol pero al resto le cuesta marcarnos. Si el patrón lo tiene en la cabeza (ser ofensivos), hará un equipo ofensivo en el futuro", dijo Cervera en la Cadena Ser.

“Es una losa que estamos llevando. Sabemos que el día que nos marcan es difícil que ganemos el partido, e intentamos no perderlo. Hacemos todo lo posible por cambiar eso, pero no podemos cambiar el equipo porque iremos a algo en lo que yo no creo, y los jugadores tampoco”, recalcó sobre los problemas anotadores del equipo azul.