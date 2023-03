La Federación deja en el aire una subvención al Oviedo Femenino de 150.000 euros

Problemas a la vista en la economía del Oviedo Femenino. La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha dejado en el aire una subvención básica para el club azul de unos 150.000 euros que la entidad llevaba años percibiendo.

El dinero se destinaba a gastos de desplazamientos del primer equipo, que compite en Primera Federación (la teórica Segunda División) y del filial, pagos federativos a los árbitros y también a varias iniciativas de formación y fútbol base.

El motivo del bloqueo de esta subvención, que causa un boquete en las cuentas del Femenino, es que la RFEF entiende que el equipo azul no puede percibirla al estar englobada en el Real Oviedo. Esa ayuda, según trasladó la Federación al Oviedo, está destinada a aquellos clubes que no dependan económicamente de un club que juegue en el fútbol profesional, lo que a ojos del organismo de Rubiales no cumpliría el Femenino. El Femenino piensa todo lo contrario y argumenta que tiene derecho a seguir cobrando ese dinero porque comparte con el masculino la camiseta y el nombre, pero las gestiones están separadas. Los planes de Pachuca en el Oviedo pasan por absorber la administración total a corto plazo, pero ese momento todavía no ha llegado y el Femenino considera que debe seguir cobrando la subvención por derecho propio. El Femenino tiene una directiva propia, unas instalaciones ajenas al Real Oviedo que pertenecen al Ayuntamiento y su propio CIF (Código de Identificación Fiscal).

Desde 2017, ambas entidades llevan la misma equipación y el Oviedo Moderno pasó a llamarse Real Oviedo, aunque federativamente sigue con el nombre anterior.

La subvención es vital para el Oviedo Femenino y por eso los esfuerzos de la entidad van encaminados a poder desbloquearla para poder hacer frente a los gastos de esta temporada. También Pachuca, propietario del Oviedo, se ha remangado para hacer cambiar de opinión a la RFEF. De hecho, Martín Peláez y José Moro, presidentes del Oviedo y del Femenino respectivamente, acudieron ayer a la sede de la Federación en Las Rozas y estuvieron reunidos con su homólogo, Luis Rubiales, para tratar el tema de la subvención. Ambos salieron pronto por la mañana en coche y volvieron tras la reunión. Rubiales les hizo saber la postura de la Federación y los dirigentes oviedistas argumentaron que el Real Oviedo y el Femenino son ahora entidades que colaboran juntas, pero que su gestión va separada.

Rubiales prometió estudiar la situación y el Femenino enviará documentación para acreditar que su administración es independiente pese a compartir indumentaria. La sintonía de la reunión fue buena, aunque Peláez y Moro se fueron con las manos vacías. En el Oviedo, pese a la importancia de esa subvención, hay cierta tranquilidad y confianza en que la RFEF cambiará de parecer cuando estudie al detalle cuál es la situación del Femenino respecto al Real Oviedo.