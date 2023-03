El Oviedo se entrenó esta mañana en El Requexón para preparar el encuentro ante el Granada del próximo domingo y antes de la sesión tomó la palabra Dani Calvo, central azul, y uno de los pesos pesados de la plantilla carbayona. El zaguero habló sobre la situación del equipo, del presente y del futuro y dejó una interesante reflexión sobre una campaña que para el Oviedo partía con el objetivo de luchar por el play-off y la realidad sitúa al equipo luchando por no descender.

"El futuro del Oviedo lo veo prometedor. Entiendo que la gente si oye estas palabras con nuestra posición y con el rendimiento que ha dado el equipo parezca raro, pero se está creando un proyecto ilusionante y ambicioso. El primer objetivo es sacar este año adelante lo antes posible. Y de cara al próximo año crear un proyecto y un equipo con ambición. En lo personal, la verdad que estoy muy a gusto y cómodo. Lo estoy jugando todo y no me puedo quejar, me estoy encontrando a buen nivel", aseguró el defensa del Oviedo.

Calvo también hizo números sobre dónde estará la permanencia esta temporada. "A mí siempre me han dicho que hay que llegar a los 50 puntos para poder estar completamente tranquilo. Yo he tenido ejemplos de equipos en los que he estado que con 50 puntos descendimos. La verdad que predecir esto es difícil, pero lo cierto es que a los de abajo les cuesta sumar", indicó.

Respecto a la victoria ante el Leganés dijo que es "importante, principalmente, por los puntos. Al final sumar los tres puntos nos aleja de abajo y nos da un poco más de tranquilidad. Veníamos de una mala racha, pero estábamos haciendo muchas cosas bien. Fue un partido serio y ahora intentaremos alargar la sensación que tuvimos el otro día, yendo a un campo difícil como es el del Granada. Sabemos que se puede sacar algo positivo".