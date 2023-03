Bretones, al descubierto:"¿Dedicarme al fútbol? Nunca estuvo en mis planes, yo me veía cambiando bombillas"

Hace cuatro años, Abel Bretones (La Felguera, 2000) jugaba en Primera Regional, el penúltimo escalón del fútbol. Hoy es, posiblemente, el jugador más destacado del Real Oviedo. Le quieren en categorías superiores e incluso le sigue un conglomerado futbolístico como Red Bull. Su vida futbolística ha acelerado tanto en los últimos meses que sorprende la sencillez con la que él se lo toma. La vida también le ha dado un golpe durísimo, con el fallecimiento de su hermano Teo cuando tenía solo 36 años. Abel da la impresión de saborear el momento. Todo esto, le cuenta a LA NUEVA ESPAÑA en El Requexón, no estaba previsto en su guion.

–Para entender su caso, empecemos por el principio. ¿Cuándo empieza a jugar?

–En prebenjamines, comienzo en el Langreo, en fútbol sala. No se me daba mal, sobre todo tenía muy buen golpeo de balón. Era alto pero muy delgadín. El segundo año de benjamín me voy al Alcázar y juego hasta cadetes. Ahí regreso al Langreo.

–¿Por qué?

–Me rompí la tibia y peroné jugando una pachanga en el parque con los amigos. Fue en un "forro", en vez de pegarle al balón le di a la pierna del otro. Una fractura, dolorosísima. Estuve escayolado dos meses en pleno verano. Cuando regresé jugaba menos de lo que esperaba. Volví al Langreo y ahí ya me asenté.

–Antes le había llamado el Oviedo.

–Sí, en benjamines. Me trajeron al Tartiere y todo, pero ya había renovado con el Langreo. Después ya no me volvieron a llamar. Soy un caso extraño, soy consciente, por no haber pasado por las canteras de Oviedo y Sporting.

–¿Tenía ídolo de pequeño?

–Iba a lo fácil: Messi es el que más me impresionó. Hoy en día sí me fijo más en referentes. Por ejemplo, Theo Hernández (lateral izquierdo del Milan y de la selección francesa). Me encanta. Es ofensivo, potente, tiene zancada, golpeo… Me identifico con su juego, sí.

–Volvamos a su carrera: juveniles.

–El primer año tenía ficha en el Langreo B, en Tercera juvenil. La más baja. Aunque alternaba con el A. En mi segundo año juvenil ya estaba en dinámica con el Langreo B, que jugaba en Primera Regional. Y en el último año de juveniles, igual. Aunque a partir de marzo juego con el primer equipo, en Segunda B, estaba Hernán Pérez de entrenador. Ese cambio sí me costó, era un fútbol muy diferente.

–De aquellas ni se plantearía vivir del fútbol…

–Qué va. Hice primero de Bachiller, pero lo de estudiar no se me daba. Me metí a un grado medio, pensando que me tendría que poner a trabajar porque estaba claro que no me iba a dedicar al fútbol. Hice mantenimiento electromecánico. Nunca estuvo en mis planes dedicarme al fútbol, me veía en el mantenimiento de una empresa, pues eso: cambiando bombillas, arreglando una máquina...

–En el verano de la 2021/22 el Oviedo pregunta por usted.

–No lo vi claro. Se dio la oportunidad de ir al Vetusta, pero me ofrecieron renovar con el primer equipo del Langreo. Siempre fui muy casero y me costó dar el paso y salir.

–En invierno insisten y ahí sí firma con el Oviedo.

–Pusieron más interés y me lo pensé mejor. Decidí que siempre podía volver a Langreo si no salía bien y que merecía la pena probar. En realidad confiaba en que las cosas me saldrían bien. Y mal no me ha salido (risas).

–¿Le costó integrarse en el Vetusta?

–Fue un cambio importante. Pero Jaime Álvarez (entrenador del filial) me ayudó mucho.

–El ascenso del Vetusta coincide con el fallecimiento repentino de su hermano.

–Sí, Teo. Era 15 años mayor que yo. Tenía 36 años y llevaba 9 viviendo en Edimburgo (Escocia). Jugó en su momento al fútbol, era central, en categorías regionales. También al fútbol sala. Ahora lo del fútbol lo ha heredado su hijo mayor, Pablo, que tiene 9 años y juega en el Caudal. Después de lo de mi hermano, la familia se ha venido a vivir a Mieres. Enol, mi otro sobrino, tiene dos años.

–¿Cómo asume una persona tan joven un suceso tan trágico como la muerte de un hermano?

–Con preocupación, sobre todo, por mis padres, que son los que peor lo llevan. Yo soy joven, conté con la ayuda de mis amigos, tengo el fútbol para entretenerme, pero estás preocupado por cómo están ellos, por cómo lo llevan. Que, yo qué sé, no entren en depresión. Te preocupas, sobre todo, en estar con ellos, en apoyarles. Es algo que nunca vas a olvidar pero que solo se pasa con el tiempo. Aprendes a vivir con ello.

–La pena es que no haya podido vivir esto tan bonito que está pasándole.

–Sí, al menos lo pueden disfrutar sus hijos.

–¿Cómo se le da a su sobrino Pablo?

–Bien, bien. Es diestro, pero se maneja con las dos piernas. Siempre que puedo voy a verle jugar.

–Usted es zurdo solo para el fútbol.

–Sí, el resto todo con la derecha. No sé, salió así. No estaba planeado ni nada.

–Su historia se acelera con la llamada para el primer equipo en verano.

–Algo me esperaba. A final de la temporada anterior, los lunes por la tarde hacíamos trabajo específico de cara a la siguiente temporada. Veníamos los mayores y algunos jóvenes con proyección. Mario Prieto nos decía que había que entrenar bien, que el año siguiente nos podían llamar para la pretemporada del primer equipo. Y además no había mucha gente en la banda izquierda. Me llamaron cuando estaba de vacaciones, tuve que prepararme con una mini pretemporada.

–Se le suelto desde el primer día.

–No creas… Aunque no lo parezca, soy nervioso. Hasta que tuve más confianza me costó. En Avilés di dos asistencias, ese día fue clave, y pensé que igual sí que podía tener oportunidades.

–¿Extremo o lateral?

–Yo creo que rindo más de lateral. Dani Mori fue el primero en ponerme atrás. Lo que pasa que, después, hubo un partido en Arosa que salí de extremo y me salió bien. Marqué. Y ya me quedé en el extremo. Me gusta jugar de lateral; hay conceptos que aún me faltan pero se aprenden con la experiencia.

–¿Tiene un plan físico específico?

–En el verano fui al gimnasio y ahí cogí algo de músculo. Pero no hice dieta estricta ni tengo un plan personalizado.

–¿Le gusta Borja Sánchez como compañero de banda?

–En Leganés nos entendimos bien. Él recibe, yo doblo, somos complementarios. Y defensivamente ayuda muchísimo.

–Que el Oviedo apuesta por usted se vio en la renovación.

–Ni me lo pensé. No me esperaba renovar tan pronto, pensé que se hablaría más adelante, a final de temporada, quizás. Pero estar en casa y en el fútbol profesional es lo mejor que me podía pasar.

–Está de moda. Ya hay varios equipos que han preguntado por Bretones.

–A ver, me llegan cosas, por las redes, por lo que me dicen los amigos... Sé que algo hay. Pero no me altera. A mi repre le digo que si hay ofertas que no quiero saber nada, que mejor me lo diga en verano. Cuando se den las cosas veremos cómo está la situación. Ahora hay que centrarse en sacar al equipo de ahí y luego que sea lo que Dios quiera.

–¿Es optimista con el equipo?

–Sí, claro, confío en mis compañeros. Mira en Leganés, hicimos un gran partido. Con balón estuvimos cómodos y defensivamente apenas sufrimos. Sobre todo pasa por defender bien, y tratar de aprovechar la que tengamos.

–Dijo su padre en LA NUEVA ESPAÑA que ahora le saluda todo el mundo en La Felguera. ¿También a usted?

–Sobre todo los paisanos mayores del Oviedo. Allí hay oviedistas muy pasionales, más que parar me dan ánimos. Me presta. Que la gente de La Felguera de toda la vida te anime así es muy bonito.

–Sigue viviendo con sus padres, Alfonso y María Jesús. ¿Ha pensado independizarse?

–A lo mejor la próxima temporada… (duda). Igual me vengo a Oviedo, para tener todo más cerca. Además ya estoy en edad, ¿no? (risas). Pero cuesta, cuesta. Al final mis padres tiran de las labores de la casa y siempre están ahí para apoyarme. A mi madre le paso las recomendaciones del dietista y me hace los menús, a mí me cuesta más la cocina. Pero hay que evolucionar y algún día tiene que llegar.

–¿Cómo lleva su reciente fama su novia?

–Bárbara se alegra por mí, es normal que lo haga. No creo que me haya afectado mucho.

–Conoce bien el fútbol humilde: su padre lleva muchos años como directivo del Unión Comercial.

–Allí sigue. Cuando puedo voy a verlos, de pequeño iba siempre. La gente que ama el fútbol de verdad son los que, como mi padre, pasan horas y horas en los clubes humildes. Cuando yo jugaba de pequeño se iba a una esquina a ver los partidos, era muy discreto. No era de estar encima con el fútbol. Algunas cosas me decía, pero íbamos al parque a jugar y no era un loco de ir con conos para entrenar ni nada de eso.

–¿Cómo se ve de aquí a unos años?

–Creo que se me puede dar bien en el fútbol.

–¿Qué potencial se ve?

–No sé, no sé…

–¿Le digo que dicen de usted? Futbolista de Primera División.

Hay que ir trabajando día a día y mejorando, dando pasos. A veremos dónde puedo llegar.

–¿Qué le dicen sus padres?

–Me dejan muy libre. Que haga lo que considere oportuno, que lo hable con el repre. Me aconsejan pero nunca han tenido que llamarme al orden. Es que no me considero nada, soy un chaval normal.

–Otra de su padre: dijo que queda con los amigos pero que a las nueve siempre está puntual en casa.

–Sí, sí (risas). Me hizo mucha gracia cuando lo leí. Hay días que puedo volver un poco más tarde, ¿eh? Pero yo creo que lo decía porque cree que soy responsable.