El entrenador del Oviedo, Álvaro Cervera, compareció esta mañana en El Requexón antes del Granada-Oviedo de este domingo en Los Cármenes. El técnico, además de la situación deportiva, habló de las bajas para el encuentro y aseguró que lo más probable es que Jimmy no pueda jugar más en el resto de la temporada por su lesión en el hombro, que le obliga a pasar por el quirófano. Estas fueron las declaraciones completas del entrenador azul.

Bajas

"Javi Mier, Tarín, Jimmy, que le operan ahora, Sequeira, Pomares y Bretones por tarjetas".

Cómo encara el Oviedo el partido

"Quiero darle continuidad porque el equipo me gustó en Leganés. No es lo mismo tener a Abel, porque no hay ningún zurdo. Me gustaría que el partido ante el Granada se pareciese al del otro día. El rival no es el mismo, te obliga a otras cosas porque juega a algo diferente. Me gustaría que fuese parecido, pero me temo que no será así. Los antecedentes contra ellos son buenos, pero son dos partidos...Uno con una expulsión y otro en la Copa, que se juega de otra manera".

La situación de abajo

"No puedo decir nombres de equipos, pero tengo mi idea y mi visión de que puede pasar. Hay tres equipos a cierta distancia de la salvación, que son el Lugo, el Málaga y el Ibiza, pero tienen posibilidades porque compiten. La Ponferradina está más cerca y luego hay muchos equipos que estamos más o menos en un partido. Tengo mi idea, pero no la puedo decir".

Baja de Bretones

"Está decidido lo que haré y lo más normal es que uno de los dos laterales juegue en la izquierda. Lucas jugó ahí una temporada entera".

Vallejo

"Es un chico muy profesional, le gusta el fútbol y se le ve más triste, pero es normal. Lo considero buen chaval y no tendrá problema".

La situación en El Requexón tras la victoria

"Hacia adentro, si no hubiésemos ganado estaríamos más cerca del descenso y estaríamos más nerviosos. El deporte es como la vida, le buscaríamos más respuestas. Esta semana estamos tranquilos, pero sabemos que si el sábado no ganamos y los resultados son contrarios...Estaremos así hasta el final, a no ser que ganemos tres o cuatro seguidos. Ojalá ganemos, coincidiendo con el aniversario. Tenemos que hacer todo lo posible para que este club consiga el año que viene los objetivos que tienen los dueños".

"En el hecho de encajar ha habido dos partidos, en el resto estuvimos bien. Los equipos no nos suelen tirar a gol, pero el Burgos nos tiró una vez y marcó, el Villarreal B también...El equipo está preparado para defender porque hacemos hincapié para ello".

La Ponferradina juega antes que el Oviedo

"No sé si es bueno, habrá gente a la que le motive. A mí no me gustaría saberlo, preferiría salir sin más".

Bajas del Granada

"Me estuvieron diciendo que hay bajas, pero cuando me lo dicen respondo: ¿Bajas a mí...? Nosotros sí que hemos tenido bajas".

Su futuro

"No sé si estaré en el Oviedo, no lo he pensado. Dije que hace dos meses, antes del partido ante el Villarreal B, todo el mundo hablaba de la renovación, perdimos y la gente como que cambió de opinión. Lo veo normal, pero esas cosas no entran en mi cabeza. Me gusta que se valore el trabajo, no solo el resultado, pero lo entiendo. Si mis hijos estudian mucho y suspenden el examen no les digo nada si estudiaron.