Moro: "Esperamos que la Federación nos entienda"

El Oviedo Femenino está manos a la obra para intentar convencer a la Federación Española de Fútbol (RFEF) y desbloquear la subvención de 150.000 euros que el ente de Rubiales ha dejado en el aire. El club azul llevaba varias temporadas ingresando ese dinero, destinado entre otros asuntos a los viajes, pero la Federación ha congelado esa ayuda al entender que el Femenino depende del Real Oviedo, que es un club profesional, y por lo tanto no puede acceder a esa partida.

El Femenino reitera que tiene derecho a la subvención porque su gestión económica es independiente a la del primer equipo, juega en unas instalaciones diferentes y tiene su propio CIF.

José Moro, presidente del Oviedo Femenino, expuso ayer la posición del club azul tras una reunión con Luis Rubiales, presidente de la RFEF, a la que acudió también Martín Peláez, presidente del Oviedo. El máximo mandatario del Femenino recalcó su buena sintonía con la RFEF, le agradeció a Rubiales la reunión y ahora espera que la subvención se pueda desbloquear. "Tuvimos una reunión muy cordial para explicarle la situación del Femenino, que es totalmente autónoma respecto al Oviedo. Tenemos campos diferentes, otro escudo y otra marca. Esperemos que la Federación nos entienda y valore nuestra situación", explicó Moro. "A Rubiales le agradecemos recibirnos en la Federación y también el gran trabajo que está haciendo desde que llegó a ser presidente. Dedica mucha atención al fútbol femenino y eso es de valorar. Por nuestra parte, esperemos que todo se pueda desbloquear", aseguró el presidente.

Moro explicó a su vez cómo es la gestión del Oviedo Femenino. "Pachuca está ayudándonos mucho desde su llegada al Oviedo, pero las gestiones de ambos clubes son separadas. Por su parte solo tenemos apoyo, pero de momento económicamente dependemos de nosotras mismas", recalcó Moro.

La RFEF declinó valorar el desacuerdo con el Oviedo Femenino por la subvención. Mientras que el presidente de la Federación Asturiana, José Ramón Cuetos Lobo, tampoco atendió la llamada de este periódico para analizar la situación del club azul.

La situación económica del Femenino fue ayer un tema central para el Oviedo, que también llegó al Ayuntamiento de la capital asturiana. Conchita Méndez, edil de Deportes (PP), aseguró: "me preocupa mucho la situación del Femenino, porque estoy atenta a todos los clubes de la ciudad y ver que lo pasan mal me preocupa". Méndez se puso en contacto con Moro para conocer a fondo la situación. "Espero que puedan justificar al criterio y parece que la posición de la Federación no es definitiva, supongo que sea un problema en la interpretación", explica la edil, que disecciona también la relación del Ayuntamiento con el Femenino. "Nosotros abrimos una convocatoria de cesión de espacios municipales y el Femenino acude. En 2019 el Oviedo jugaba en La Corredoria y pasan a Tensi en la 21/ 22, que es cuando el equipo sube y necesita una grada con más aforo".

Bermell será operada. La jugadora del Femenino Sara Bermell, lesionada, sufre una rotura del ligamento cruzado y será operada la semana que viene.