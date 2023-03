Claves de la relación entre Pachuca y Cervera: el salvavidas del Oviedo

Álvaro Cervera ya ha movido ficha. Lo hizo ya hace semanas y lo refrendó ayer. En resumen: si es por él, "encantado" de renovar con el Oviedo para seguir de entrenador azul el curso que viene siempre y cuando, condición indispensable en cualquier análisis, el equipo azul consiga la salvación.

El debate de su continuidad (o no) está en el ambiente oviedista. Él mismo lo asume: "No sé si estaré en el Oviedo (el año que viene). Antes del partido ante el Villarreal todo el mundo hablaba de ello, perdimos por un tiro a puerta y la gente cambió de opinión. Es normal en el mundo del fútbol, pero como persona no entra en mi cabeza", dijo en El Requexón. "Por mi forma de entender la vida hay que valorar el trabajo, no el resultado, pero entiendo que pase al revés. Si veo a mis hijos estudiar y luego el examen sale mal no les criticaré; si es al revés, sí. Tenemos que hacer todo lo posible para que este club, a partir del año que viene, consiga todos los objetivos y éxitos que los dueños tienen en la cabeza", recalcó Cervera, que siempre ha puesto en el tejado del club su posible ampliación de contrato. En el otro lado, en la entidad, asumen con naturalidad los mensajes del entrenador.

La posición en Pachuca respecto a la continuidad del técnico es de cautela. El Oviedo confía en Cervera y los dirigentes están contentos con su trabajo en lo que va de campaña. De hecho, el cántabro ya quedará para la historia azul como el primer entrenador contratado por Jesús Martínez en su etapa en el equipo azul.

Pero lo que se respira en México tiene aristas. Cervera es algo así como el salvavidas de Pachuca. El conglomerado de Jesús Martínez tiene una filosofía ofensiva del juego. Cervera es, no tiene problemas en decirlo, todo lo contrario. Para él, lo más importante es el orden. Pachuca lo sabía y, en cierto modo, "traicionó" su estilo porque Martínez y sus hombres llegaron a la conclusión de que con el equipo en descenso era necesario un jefe con experiencia en Segunda División y las ideas claras. Nada de riesgos. El Oviedo llegó a valorar contratar un entrenador extranjero, sin kilómetros en España, pero la idea fue rápidamente desechada.

Nadie mejor que Cervera en ese contexto. La misión, clara: salvar al equipo. La sinceridad fue total en ambas partes y, pese a las diferencias en la idea de juego, apenas ha habido choques en lo que va de Liga. La relación es buena. Como mucho, alguna pequeña discrepancia. Jesús Martínez verbalizó que el Oviedo tenía problemas ofensivos y Cervera lo asumió. No le quedó otra. "Es su opinión", dijo en una entrevista en la Cadena Ser. La cosa no pasó de ahí. De hecho, el club se esforzó en arroparle en las últimas semanas, en público y en privado. Ahora, a falta de diez partidos para el final, Pachuca confía en que Cervera certifique la permanencia. Luego, con el objetivo en el zurrón, las dos partes se sentarían a hablar del futuro. Los dirigentes del club diseñarán su proyecto desde el principio, a diferencia del de este curso. Y desde México no se descarta para nada que el Almirante pueda seguir en el barco si ambas partes van en la misma dirección. El club, de hecho, ya le ha traslado a los agentes del entrenador su intención de hablar al final del curso. Antes que eso, la misión de Cervera sigue en curso: salvar al Oviedo del descenso.

El Almirante, irónico: "¡Bajas a mí!"

Cervera, técnico del Oviedo, compareció ayer antes de poner rumbo hoy a Granada y se mostró irónico sobre las bajas del equipo azul respecto a las del conjunto nazarí, que va el segundo clasificado. "Cuando me dijeron que el Granada tenía bajas contesté lo mismo: ¡Bajas a mí! Bajas hemos tenido nosotros. Los demás...", aseguró el entrenador, con una sonrisa. Sobre el encuentro dijo que "sería una temeridad decir que me gustan más estos partidos ante rivales de la parte alta, porque podemos perder, pero sí creo que competimos mejor en este tipo de encuentros y el equipo tiene más claro lo que tiene que hacer. Los otros, a veces, parece que estamos obligados a hacer más cosas de las que tenemos que hacer y ahí nos perdemos", finalizó.