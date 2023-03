Álvaro Cervera apunta a apostar por un once continuista esta tarde en Granada, ante el segundo clasificado de Segunda, que está invicto en su campo y llega al encuentro con varias bajas. El Oviedo, respecto al último partido ante el Leganés, tiene una ausencia notable. Abel Bretones, lateral izquierdo, cumple ciclo de sanción y no podrá estar en Los Cármenes. Su baja abre la puerta a la primera titularidad de Juanfran con el Oviedo, que previsiblemente se ubicará en la derecha, dejando la zurda para Lucas, a pierna cambiada. En el resto del equipo no se prevén grandes novedades, con Borja Sánchez repitiendo en el once titular de Cervera. El Granada llega con contratiempos: ningún delantero habitual disponible. Víctor Díaz y Pol Lozano han superado los problemas físicos con los que iniciaron la semana, por lo que estarán disponibles para un Paco López que duda entre mantener su dibujo habitual de dos delanteros o variar su esquema al tener sólo disponible para la punta al senegalés Famara.