El técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, valoró la derrota azul ante el Granada y se mostró satisfecho con la imagen del equipo, no así con el resultado. Esta fueron sus declaraciones.

Análisis del partido

"Cuando no puntúas y te meten un gol en el 89, rebotando en alguien, es una pena. Me ha parecido que fuimos muchísimo mejores que ellos, pero no tenemos gol ni esa fortuna o acierto. Vinimos a un campo de un equipo que nunca perdió en casa e hicimos un partido muy completo. Cuando ellos marcaron el resultado tenía que haber sido ya otro. Tenemos todo lo demás, pero nos falta el gol. Me voy fastidiado, porque perdimos un partido. Hicimos todo lo que teníamos planteado y ellos no. No conseguimos ningún gol, el penalti que dicen que es o que no es, el palo...Todo queda en nada. Y a nosotros nos tiran una, y gol".

El posible penalti

"Digo lo que me ha parecido. No he visto la jugada repetida, pero cuando hay la falta creo que deja decir porque le cae a uno nuestro. Luego vi que es dentro del área y ya viene el lio. No la he visto, no sé si es penalti".

¿El gol es evitable?

"No es evitable, meten a todo el equipo en el área y fuera hay gente del contrario. Defendemos bien, ellos tienen uno al rechace y toca en uno. Ha sido mala suerte. Es difícil dejar gente fuera".

El equipo

"El equipo lo que hace bien es defender. Venimos a Granada y nos metieron un gol de rebote, y casi. Somos muy poco eficaces. El partido me ha gustado, pero estamos un punto más cerca de abajo. Estamos ahí por algo, pero me sabe mal. Nos lo mereceremos porque los resultados son estos, pero no merecimos salir derrotados".