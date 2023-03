La batalla de dos históricos de Oviedo

Dos históricos del fútbol base ovetense enfrentados en un juzgado. El Juventud Estadio y el Astur, equipos clásicos de la capital, se ven las caras esta mañana tras la denuncia del director deportivo del equipo del Cristo, David Martínez, Risi, contra el presidente del del Hermanos Llana, Luis Miguel Cabrales, por impedirle el acceso a su estadio el pasado sábado. El incidente llega tras varios meses de tiranteces entre el máximo mandatario del Astur y la directiva del Estadio. "Nunca tuve un juicio en mi vida, es la primera vez, pero me sentí humillado y no me quedó más remedio", explica Risi, que presentó la denuncia en la Policía Nacional la semana pasada. Luis Miguel Cabrales, el denunciado, no contestó ayer a las llamadas de LA NUEVA ESPAÑA para conocer su versión.

La Federación Asturiana ve con mucha preocupación el conflicto entre ambas entidades. El Juventud Estadio y el Astur tienen equipos en todas las categorías y mueven a más de 400 jugadores cada uno. Después del Oviedo, y también en clara competencia con el Covadonga, son los conjuntos más tradicionales del fútbol base en la capital, en todas las edades. El Estadio tiene 17 equipos de campo, diez federados en pista y dos minibenjamines. El Astur gestiona 10 en pista y 19 de campo. De sus filas han salido grandes jugadores que luego triunfaron fuera de la región. Juan Mata es el caso más representativo del Juventud Estadio, que incluso llegó a cobrar un porcentaje por posteriores traspasos del ovetense, ahora en Turquía. En el caso del Astur, también hubo casos de futbolistas que dieron que hablar. Cazorla, por ejemplo, jugó en el club del Hermanos Llana. Lo habitual es que los jóvenes talentos que destacaban en el Cristo o el Hermanos Llana diesen luego el salto al Oviedo o al Sporting, una tradición que sigue en la actualidad. Llevar a juicio al presidente del Astur, asegura Risi, no es una situación agradable para el Estadio. El director deportivo recalca que las relaciones con otros miembros del club son "completamente cordiales" y que el conflicto se circunscribe a lo sucedido con Luis Miguel Cabranes, el máximo mandatario. "Todo esto me tiene muy perdido, porque mi denuncia no busca un afán recaudatorio. La única finalidad que busco es que no se cometan más abusos contra la gente en el Hermanos Llana. Desde que salió la noticia del juicio recibí muchas muestras de cariño y a todos les digo lo mismo: ‘si nadie toma medidas esto iba a seguir alargándose en el tiempo’", asegura Risi. Las claves del conflicto varían según la versión. En el Estadio se sostiene que el problema con el Astur viene desde junio, cuando en un torneo en Colloto, Luis Miguel Cabrales tuvo un enfrentamiento con un coordinador del Estadio. Según la versión de Risi, ese mismo día el presidente del Astur le exigió la marcha de ese coordinador, a lo que este se negó. Desde entonces, asegura el Estadio, todo han sido tiranteces y problemas desde el Astur. El pasado sábado, todo se precipitó cuando Cabrales en persona exigió a Risi salir del campo cuando el director deportivo del Estadio iba a ver un partido de su hijo. Cabrales reconoció el viernes que impidió el paso a Risi, pero asegura que nada tiene que ver con lo sucedido en Colloto. El motivo de su posición respecto al Estadio es que el equipo del Cristo cobra por los partidos de sus prebenjamines. Además, también asegura que recientemente varios cadetes del Astur fueron expulsados durante un partido en el Cristo, en el que estaban como público. Risi, respecto a esto último, recalca que "se les invitó a salir porque se les llamó la atención al estar comiendo pipas después de varias llamadas de atención". El juicio por una falta leve tendrá lugar esta mañana.