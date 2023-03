El bisturí del Oviedo: el plan del Almirante está de vuelta

Con la versión de ayer parece complicado imaginarse un Oviedo en descenso. Pero lo cierto es que ahí está, un punto más cerca el abismo. Por eso la caída en Granada (0-1), por las formas –un Oviedo sólido, valiente pese a su versión ofensiva, con ocasiones de sobra y que además reclamó un penalti que en directo pareció de libro en la segunda parte– dejó helado al oviedismo. Menos mal que la Ponferradina no ganó, piensan en el Oviedo, contentos con la imagen y decepcionados con el resultado. Motivos para creer: que el método del Almirante ha vuelto sano y salvo tras un mes y pico de dudas, con el entrenador enfurruñado no se sabe con quién. Lo cierto es que el conjunto azul es un equipo trabajado, firme y un incordio para el contrario que quiera proponer algo. Un dolor de muelas. A veces da la sensación que le conviene más jugar fuera de casa que al calor del Tartiere, donde tiene que proponer algo más. Motivos para dudar: una sequía goleadora que, como dice el Almirante, es un lastre total. Como meter más de un gol es misión imposible para los carbayones, si al Oviedo le cae uno como mucho puede aspirar a empatar. Y cuando pasa algo como ayer... Pues eso. Bajón en el 97.º cumpleaños cuando todavía queda una cita para pasar lo más complicado del calendario: el Eibar. Como ayer, difícil perder. Pero ganar…

Montoro da su mejor versión

Probablemente fue su mejor versión de azul. Llegó en el partido más especial para él y en el momento idóneo. Montoro fue titular –lo será en lo que resta de curso salvo imprevisto– y en un partido de exigencia estuvo a un buen nivel. No arriesgó en exceso con los pases, no suele hacerlo, pero dio sentido al equipo y no se precipitó, básico en un partido como el de ayer ante el Granda, su exequipo. Además, aguantó bien en el ejercicio físico siempre necesario con Cervera. El valenciano completó todo el partido mientras que por Camarasa, el otro pivote, habrá que seguir esperando. Ayer ni siquiera salió en la segunda parte. Tampoco Mángel, que ha perdido su sitio.

Borja, otra vez

Una más que posible casualidad: fue quitar a Borja del campo y el Oviedo encajó un gol. Una más que posible evidencia: el equipo azul es otro con el "10" en el campo. El ovetense repitió ayer de titular por primera vez con Cervera a los mandos y volvió a firmar un gran partido. Estuvo, incluso, un punto por encima de su versión en Leganés. Dio pausa al juego, equilibró al equipo, jugó con criterio, se fajó en defensa y fue objeto de lo que pareció un claro penalti. Pocos argumentos existen para que, hoy y ahora, en el Oviedo actual, Borja no sea indiscutible. No se sabe si ya lo es, pero al menos ahora juega. Con él, más opciones tendrá el conjunto azul de salvar un año nefasto y pensar en el siguiente. Por Borja entró en la segunda parte Moro, que vino de revulsivo, dejó buenos detalles cuando debutó, pero va a menos desde aquel desastre en Cartagena.

Juanfran, hospitalizado

Esperaba su momento como agua de mayo y la desgracia apareció cuando menos se esperaba. Juanfran se cayó de la convocatoria del Oviedo a última hora al sentir una indisposición. El lateral tuvo molestias físicas y los dolores le impidieron estar con el equipo pese a que lo intentó. Antes del partido, acudió al hospital de Granada, donde está en observación, pendiente de sus molestias. Luengo, que no jugaba en Liga desde octubre, tuvo que salir de lateral derecho y cumplió en un escenario de altura con mucha exigencia.

La sequía de Bastón

Como le sucede al equipo, al delantero le cuesta meter un gol. Cosa rara para él, pero la sequía ya dura más de tres meses. Borja Bastón atraviesa un desierto goleador. No anota desde el derbi de diciembre. No canta bingo en 2023. Una losa para un ariete como él, un obrero del gol. Lo positivo: que en cada partido tiene ocasiones. Lo negativo: que está careciendo de acierto. El año pasado transformaba casi todo lo que le llegaba. Este, no tanto. Ayer tuvo sin duda la ocasión más clara de todo el encuentro tras un preciso centro de Viti, más acertado ayer que de costumbre. En boca de gol, Bastón remató, pero el portero del Granada estuvo ágil. En el rechace no la cazó de milagro. Su trabajo fue incuestionable durante todo el partido, pero el Oviedo menos anotador de la historia necesita a su delantero.