Hugo Rama, atacante del Oviedo, valoró hoy la actualidad azul antes del primer entrenamiento de la semana en El Requexón. El gallego, indiscutible con Álvaro Cervera, opinó sobre la que a su juicio es la clave de la mejoría del equipo azul en las últimas semanas. "Lo principal es que lo equipos no salgan cómodos. Tanto Leganés como Granada son equipos que les gusta tener la pelota y es mejor presionar alto que meterte atrás desde el principio, que era algo que igual antes si hacíamos. Al final 90 minutos ahí metidos parece que no llegas, que no sales de ahí. Al final coincidió con que Borja estaba en la izquierda y con un jugador como él siempre vas a tener más balón o hacer cosas más diferentes", apuntó sobre el "10" azul, que ha recuperado su sitio con Cervera.

"Las sensaciones del equipo antes igual eran de que no llegábamos, que no creábamos ocasiones. Ahora sí y eso para nuestro estado anímico y para nuestra cabeza nos hace mejorar. Sabemos que estamos haciendo las cosas bien, pero hay que aprovechar las ocasiones", recalcó. Sobre su posición en el campo aseguró que "me encuentro bien y en esa posición (detrás del punta), donde llevaba tiempo sin jugar, sobre todo desde que llegué a Oviedo. Me siento cómodo tanto en la izquierda como ahí en el centro, porque tengo bastante libertad. Te diría que incluso me gusta más jugar ahí".