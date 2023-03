Oier Luengo se une a la causa azul: "Volvimos a mostrar que somos difíciles de ganar"

El incidente de Juanfran que le acabó llevando al hospital hizo que Oier Luengo se convirtiera en la gran novedad del Oviedo en Los Cármenes. El zaguero llevaba sin jugar desde el 4 de enero, cuando ingresó en el último tramo del choque de Copa ante el Atlético de Madrid. En Liga, su última actuación se encuentra a finales de octubre, en el triunfo ante el Málaga. Con la inactividad como losa y en una posición que no es la que mejor conoce, Luengo saltó al campo dispuesto a cumplir con la tarea encomendada. Y lo hizo a la perfección, cerrando cada vía en su carril e incluso incorporándose con peligro en alguna ocasión, como sucedió en la clara oportunidad de Viti en el primer acto. Sin embargo, la jornada no fue redonda. Por eso, le queda una sensación "agridulce" de la experiencia.

"En el partido me sentí a gusto en todo momento, pero no pudo ser en un día especial como era el del aniversario del club", explica el futbolista antes de relatar sus sensaciones en el lateral diestro: "Es una posición que conozco porque estuve una temporada entera jugando en el lateral. Fue hace muchos años, pero algo te queda. Más que la posición lo que más me costó fue la inactividad porque no es sencillo salir a jugar cuando llevas tiempo sin hacerlo. Pero en esta profesión siempre hay que estar preparado. El míster me dijo que lo hiciera como yo sé, como hago en los entrenamientos".

En cuanto al partido, Luengo coincide con el análisis de Cervera, que vio un Oviedo superior durante los 90 minutos: "Hicimos méritos para lograr como mínimo el empate y al final se nos fue en un rechace con muy mala suerte. Es una pena porque no entran los goles. Y lo acabas pagando. Tuvimos ocasiones y no logramos meterlas. Por lo menos volvimos a demostrar que somos muy difíciles de ganar". Y estuvo, además, la polémica con el penalti no señalado sobre Borja Sánchez: "Desde mi posición sí me pareció penalti, pero es una acción muy rápida y el árbitro está cerca…".

A pesar del triste final, Luengo cree que el juego mostrado en Butarque y Granada es "el camino a seguir". Y lo argumenta: "En el fútbol dependes mucho de las sensaciones y con el balón las estamos teniendo buenas. Yo no miro la tabla, solo pienso en el siguiente partido, en ganar. Tampoco me fijo en las cifras de salvación. Solo en la próxima semana".

La falta de protagonismo durante todo el curso y los problemas clasificatorios del equipo están convirtiendo la campaña en una experiencia difícil para el zaguero que sin embargo tira de optimismo: "Es una temporada difícil pero el grupo es bueno, me siento arropado. Estoy en una ciudad buena, en un gran club y tengo que seguir trabajando. Tengo la satisfacción de que cada vez que he jugado creo que lo he hecho bien. Mi misión es ayudar al equipo".

Día de descanso para la plantilla. El equipo regresó ayer de Granada, con un vuelo desde Málaga y disfrutó de su día de descanso esta semana. El equipo vuelve a los entrenamientos esta mañana en El Requexón a partir de las 10.30 horas para que Cervera empiece a preparar junto a sus pupilos el duelo del sábado ante el Eibar, líder de la competición. El técnico recupera a una de sus piezas fundamentales, un Abel Bretones que se perdió la cita de Granada por acumulación de amarillas.