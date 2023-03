Oviedismo sobre ruedas: candidatos al trofeo Herrerita (y V)

José María Salazar (Durango, Vizcaya, 1960) recuerda bien aquellas tardes en el Tartiere. Él era un niño. Llevaba bien poco en Oviedo después de trasladarse con su familia desde el País Vasco. "Yo era un guaje. Tendría, como mucho, 7 u 8 años. Iba al campo con los dos y recuerdo bien como se transformaban en personas muy diferentes de lo que eran día a día. Se volvían apasionados. Ambos". Salazar no habla de cualquier persona. Uno de aquellos apasionados era su padre, Lucio Salazar. El otro era su gran amigo Víctor Tartiere, uno de los sobrinos del fundador del Oviedo, que da nombre al estadio azul. Ambos echaron a andar en 1987 Tartiere Auto, una compañía con evidentes vínculos históricos con el Oviedo –es uno de sus patrocinadores principales desde 1995– y que este curso ha sido candidata al trofeo Herrerita, que otorgan las peñas del Oviedo este sábado en la fiesta del aniversario.

Tartiere Auto no ha llegado a las tres opciones que son finalistas, pero para Salazar, consejero delegado desde 2015, "ha sido un honor que el oviedismo nos tenga en alta estima". La relación de Tartiere Auto y el Oviedo excede lo profesional. En el club siempre se destaca que en los peores años del club, cuando la economía se resquebrajaba, la compañía ovetense siempre estuvo ahí. "Con el Oviedo tenemos un vínculo emocional, y eso que la relación profesional no fue inmediata", destaca Salazar, que su nexo con el club azul es además doble: su mujer, ovetense, es hija de Enrique Rubio Sañudo, expresidente del Oviedo. "La colaboración con el club empezó en el 95, pero de forma muy modesta y el momento más trascendental fue cuando pusimos el faldón en la camiseta, hace doce años", rememora el consejero delegado, que entró a Tartiere Auto en 2015, cuando el Oviedo empezó la actual etapa en Segunda División después de la época del barro. La compañía, con 276 empleados, tiene presencia en Lugones, Avilés, Mieres y Navia. También en Gijón. "En 2017 adquirimos Astuwagen, llegando a Gijón y parte de la costa y nos dio cierto miedo por tener una vinculación tan fuerte con Oviedo, pero todo siguió igual fuera de las bromas típicas de fútbol. Siempre habrá forofos, pero lo deportivo va al margen", explica Salazar, "no demasiado futbolero", exjugador de rugby (fue internacional) y amante del atletismo, pero asiduo al Tartiere.

Desde su puesto, a Salazar le ha tocado tratar con todos los dirigentes del Oviedo de los últimos años. También con los jugadores: una de las condiciones del patrocinio con el club azul es que Tartiere Auto otorga varios vehículos que utilizan los jugadores. El consejero delegado destaca a un futbolista. "Tengo un vínculo especial con Borja Sánchez, porque conoce a mi hija pequeña, siempre se interesa por mi familia y quizá le sigo con un poco de más cariño", finaliza Salazar, líder de una compañía "muy oviedista".