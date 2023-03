Álvaro Cervera atendió a los medios esta mañana en El Requexón tras el entrenamiento con sus muchachos. El técnico mantiene la confianza en su grupo y espera que la visita del líder sirva para ver la mejor versión de los suyos.

Parte de lesionados

“No sé si tenemos mal de ojo, pero pasan cosas que habitualmente no pasan. Tenemos un número de bajas considerable, es difícil bajar de cinco o seis bajas. Son cosas más allá de lo futbolístico, como lo de Juanfran. Es extraño. Dejé hace tiempo de darle vueltas porque no encuentras respuestas. Como venga hay que afrontarlo”.

La mejoría del equipo

“Ganamos los partidos que hemos jugado menos bien, de cara al que me escuche, porque para los entrenadores es diferente. Para mí jugar bien es llegar y que no te lleguen, sea la forma que sea. Siguen sin llegarnos, nosotros sí lo hacemos y no nos da para ganar. El equipo tiene que seguir así. Los equipos de arriba no nos crean peligro pero no nos dio”.

Montoro.

“Siempre ha estado bien, pero con dos puntas no lo usaba, porque buscaba un equipo más sólido. Antes no lo ponía pero estaba bien. Hemos mejorado en fluidez en el juego sin perder la eficacia defensiva. El problema es que no consigue marcar, es un problema del equipo”.

El once.

“Podría parecerse al equipo de Butarque y de Granada. El Eibar nos habrá visto, seguro que hacen que no nos salga igual”.

Sistema.

“Necesitamos más agilidad con el balón. Nuestros puntas nos son delanteros como Benzema que estén haciendo paredes, sino de área. Pierdes para la construcción esos jugadores. Decidí que metiéramos a uno más para la construcción"

“Hemos jugado bien de las dos maneras, con dos arriba y uno más en el medio. Cartagena fue desastroso, y ahora nos va en el juego mejor. El fútbol no tiene una tecla, hay un rival que te estudia y te impide las cosas. Se puede jugar de las dos maneras. Hay que tener claro cómo vas a jugar, estudiar al rival y decidir. Depende de muchas cosas".

La sequía de Bastón

“Él tiene claro lo que pasa, hace un trabajo tremendo, los contrarios lo notan. Y no llegamos mucho. Borja es de área. Hay otros delanteros que pueden tener otros registros, él es de área, de primer toque o dos. Nosotros nos generamos lo suficiente para que él sea feliz”.

El Eibar.

“Lo he dicho, es uno de los candidatos al ascenso, un equipo rocoso, que te dejan moverte poco. Y, además, tienen buenos futbolistas. Es un líder lógico y merecido. Sus últimos partidos le he visto remontar y jugar bien. Es un equipo muy bueno, viene del descalabro del año pasado y es un firme candidato: tienen de todo, contra, balón parado, defiende…”.

Falta de puntería.

“Es por algo. Hay varios factores: no llegamos mucho, cuando lo hacemos no acertamos, y hay algo más profundo que no puede analizar ahora. Hay que corregirlo en el futuro. A este equipo le falta gol. Tiene dos grandes goleadores de renombre, Bastón y Enrich, pero a partir de ahí… No hay centro del campo goleador, extremos que centran pero no tienen una trayectoria con gol. El gol se compra. Somos un equipo con buenos futbolistas en otros registros, pero no en el gol”.

Oier Luengo.

“Estuvo muy bien. Hizo un partido perfecto, en una zona del campo donde ellos tienen muchos jugadores de calidad. Defendió a Bryan, a Perea, a Callejón… Y sin ningún problema. Estará contrariado por jugar poco pero no es de esos que en el día a día son difíciles porque no aceptan la situación. Trabaja siempre, no hay una mala palabra, estoy encantado. Se merecía jugar, lo hablé con él y dijo que jugaría de que lo fuera. Hay otros que te dicen que no”.

Situación anímica

“De ánimo estamos bien, no nos venimos abajo. Esperamos salvar la temporada. Si perdemos el ánimo seremos el equipo que yo no quiero. Siempre estamos en los partidos. No es el caso de un equipo que tire la toalla. Hay que sacarlo adelante y poner remedio después”.