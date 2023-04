Álvaro Cervera analizó el empate de los suyos con un sabor agridulce. Contento por la labor de los suyos, pero lamentando el hecho de no poder cerrar un triunfo que hubiera supuesto un salto en la tabla.

Lectura del partido. “Me voy satisfecho con cierta parte del juego, al final los hemos tenido ahí, pero ha habido momentos que se ha notado que ellos son muy buenos. Con 0-1 lo podían haber terminado porque no acabábamos de neutralizarnos bien. No estábamos jugando muy bien y no los neutralizamos, aunque luego hicimos las dos cosas. Me voy contento con lo que hemos hecho pero no del todo por no lograr ganar”.

Final de ataque. “En los últimos 15 minutos merecimos marcar, pero en el cómputo del partido ellos demostraron que son muy buenos. Saben a lo juegan. Hemos estado incómodos, pero la parte final. Salimos pensando en los rivales y solemos ponderles en problemas. Hoy no ha sido así del todo, pero sí les hemos embotellado al final”.

Los cambios. “El empuje final llega cuando se hacen los cambios. Entra gente fresca y ellos veían que podían perder y se han echado para atrás. Koba ha estado muy bien, es un gran futbolistas, pero me gustaría que fuese durante 80 minutos en vez de 25. Y Camarasa, poco a poco. No entró mucho en juego pero ha tenido dos ocasiones porque estaba en el sitio. Ha estado bien todo el equipo. Menos una parte que ellos han hecho lo que querían hacer, en el cómputo general hemos competido ante el líder, que es un gran equipo”.

Viti. “Siempre está bien. Lo veis, porque es eléctrico, pero en mi caso valoro que por su lado nunca pasa nada. Nunca hay centros peligrosos. En ataque, con fuerzas llega y centra, pero sobre todo por su banda casi nunca pasa nada en ataque de los rivales. Sabe cuál es su función.

Borja Bastón. “La sensación es que se podía romper, pero que se retira antes de que le pase”.

La lucha por la salvación. “Estamos esperando los resultados de los contrarios. Necesitamos ganar. Son puntos que pueden ser decisivos. Va a estar complicado. Hay distancia todavía, pero necesitamos ganar. Partidos como este, demuestra que metemos uno pero no más, Debemos dejar la puerta a cero para ganar y eso es muy complicado”.

Ambiente en el campo. “Si jugamos con la afición apoyando va a ser mucho más fácil. Si se pone en contra, esta o cualquiera, será más complicado”.

La imagen del equipo. “El equipo, salvo 2 o 3, hemos competido en todos los partidos. Y competido bien. No pienso en la mala suerte, pero hemos perdido puntos en cosas que no te pasan en la temporada: últimos minutos, penaltis, balón parado… La lectura después del resultado es engañosa, se vio en Granada, pero como dice Garitano, en Granada merecimos ganar. Las cosas están así, no nos damos cabezazos. Ya llegará el momento de analizar todo esto y darle un cambio. Ante el Eibar han pasado balones por delante del área de su portero que a nosotros nos hubiera costado un gol seguro”.