El Oviedo cierra la renovación de Lucas por dos años más otro opcional

El Oviedo está muy cerca de cerrar la última gran renovación pendiente del equipo azul: la de Lucas Ahijado, indiscutible esta temporada y uno de los más destacados en la irregular temporada del equipo azul. El club ya ha pactado con el lateral derecho ovetense la nueva ampliación de su contrato, que expiraba en junio. Tras varios tiras y aflojas, ambas partes han acordado una nueva vinculación que unirá a Lucas y al Oviedo hasta 2025, con opción a renovar otra campaña más en función a objetivos.

En resumen: el futbolista, que mejoraría su salario, estaría atado hasta 2026. El acuerdo está cerrado verbalmente, pero falta ajustar las nuevas cifras en el límite salarial del equipo para que el mismo sea una realidad y pueda anunciarse oficialmente. Para el Oviedo, renovar a Lucas supone asegurar la base del equipo azul de cara a la temporada que viene. Toda la defensa está renovada. Las negociaciones con Lucas las ha llevado directamente Roberto Suárez, director deportivo, con Agustín Lleida, director general, también atento a la operación.

Las negociaciones se han alargado mucho más de lo esperado en un primer momento.

La operación se lleva fraguando varios meses y amenazó con romperse en más de una ocasión por el factor económico. Sin embargo, ambas partes, y ninguna lo ocultaba, estaban condenadas a entenderse. Lucas no se veía en otro equipo que no fuese el Oviedo y el club no contemplaba en ningún caso buscar otro lateral derecho titular. Al final, tras una semana acercando posturas: luz verde. El Oviedo mejorará el salario de Lucas, que no obstante se acoplará la escala del resto de la plantilla.

Lucas, que este domingo no podrá jugar ante Las Palmas por sanción, está viviendo su mejor temporada con el equipo azul desde su salto al primer equipo, en el verano de 2019 gracias al impulso de Michu, por aquel entonces director deportivo de la entidad, que apostó por hacer ficha a muchos canteranos. Uno de ellos era Lucas, al que le costó ganarse un sitio por la presencia de Nieto, que dos años después firmó por el Almería.

Hoy y ahora, el lateral, de 28 años, es una de las principales bazas ofensivas del Oviedo de Cervera. Lleva tres asistencias y, desde su irrupción, es el primer curso que cuenta con la vitola de indiscutible en su posición. El curso pasado compitió con Carlos Isaac, que fue titular 18 veces por 24 de Lucas. Esta temporada el asturiano lleva ya 32 titularidades, su cifra más alta como futbolista profesional. Miguelón fue su competencia en el primer tramo de Liga, pero dejó el Oviedo antes de tiempo por su escasa participación. El club acudió entonces al mercado y fichó a Juanfran, la otra alternativa en el lateral derecho en estos momentos.