Víctor Camarasa, centrocampista del Oviedo, analizó la actualidad del equipo azul esta mañana en El Requexón, antes del entrenamiento de la primera plantilla. El medio, fichaje de invierno, habló sobre el estilo del conjunto carbayón y respaldó lo que, a su juicio, se traduce en una apuesta por tener más el balón. "Tenemos equipo suficiente para hacer lo que estamos haciendo ahora con balón. Hace meses no proponíamos tanto con balón y creo que lo de ahora nos beneficia porque tenemos jugadores para hacerlo. Hay momentos de partido en los que tenemos que estar atrás y otros en los que tenemos que hacer cosas con balón", recalcó.

Sobre su situación personal, Camarasa se mostró alegre tras un calvario de lesiones en los dos últimos años. "No tengo molestias, así que no voy a hablar de ellas. No he jugado 90 minutos y para coger ritmo de partido no basta solo con entrenar. Estoy muy agradecido al club, al míster y a los compañeros, porque esto es una oportunidad muy grande para mí. No voy a negar que hacía mucho que no me siento futbolista, ahora sí lo conseguí y no me puedo quedar ahí: me exijo más a mí mismo y quiero jugar más. Me encuentro bien y tengo ganas de jugar más", recalcó.

Camarasa también habló sobre su relación con Cervera. "Sabe que me encuentro bien desde que paré aquella semana. El míster me pide ayudar al equipo y, el pasado sábado, era un partido de mucha intensidad y salí de mediapunta para intentar mantener al equipo y tener algo más de llegada. No es un míster que hable conmigo todos los días, ni mucho menos, pero creo que está contento conmigo", incidió.