Juanfran se sentó hoy en la sala de prensa de El Requexón, donde habitualmente los jugadores van con el freno de mano puesto, y pisó el acelerador a fondo. Tipo alegre por naturaleza, las primeras declaraciones del lateral derecho del Oviedo tras recibir el alta hospitalaria por un fallo renal y volver con el grupo no tuvieron desperdicio.

Hubo espacio para comparaciones llamativas para hablar sobre su estado físico. «¿Qué como estoy? Voy a responder a lo Juanfran: como un Ferrari no estoy, llevo una semana parado, pero sí como un Seat León FR con las lunas tintadas», aseguró el madrileño, candidato a titular este domingo con el Oviedo en Las Palmas por la sanción de Lucas.

Antes de entrar en faena, Juanfran se sinceró sobre su hospitalización en Granada, horas antes del partido de los azules en Los Cármenes. «Fueron días difíciles. Quiero pedir disculpas a mi familia, cometí una imprudencia y resté importancia a algo que podría ser muy grave. No me arrepiento de haber intentado por todos los medios estar en el partido del Granada, sabía que iba a jugar y el futbol es mi vida», aseguró el defensa, de 34 años.

Juanfran firmó por el Oviedo en invierno y es el futbolista de la plantilla que menos ha jugado –22 minutos–. Todavía no ha sido titular. «No esperaba no llevar ni un partido de titular hasta ahora. Hay que ser honesto y está siendo por mérito de Lucas, que lleva una gran temporada. Con el míster me une una gran relación y siempre me ha respetado», recalcó, sin tener claro que vaya a estrenarse en el once frente a La Palmas. «Esta semana tengo otra oportunidad, aunque sé que Luengo hizo un gran partido en Granada y también se merece jugar. Lo digo ya, haga lo que haga, el entrenador tendrá mi apoyo», indicó.

El futbolista también habló sobre el proyecto del Oviedo a largo plazo. «Me hubiese gustado jugar más porque este club tiene un gran proyecto con Pachuca para subir a la élite, quizá más despacio, no tan rápido como se quiere. No ha podido ser y seguramente tendré opciones para seguir jugando. He disfrutado, estoy en un club maravilloso y hay un gran vestuario. Me han gustado muchas cosas del entrenador, como conseguir que nunca nos salgamos de los partidos», finalizó, auténtico, Juanfran.