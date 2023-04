El técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, valoró hoy la actualidad azul antes del duelo de mañana ante Las Palmas (21.00) en tierras canarias. Lo hizo después de conocerse la lesión de Montoro, que será baja. El entrenador habló sobre todo lo sucedido esta semana en el conjunto azul y dijo que, pese a los resultados, en el campo "el equipo está mejor que nunca". Estas fueron las declaraciones de Cervera.

Las bajas

"Viajamos con nueve bajas. Lucas, Mángel, Borja Bastón, Jimmy, Javi Mier, Montoro, Tarín, Pomares y Sequeira. Hemos llamado a Yayo. No me gusta interferir en el filial, porque lo mejor es que los chavales jueguen. Entre jugar e ir con el primer equipo es mejor jugar. Por la mañana estaban aquí. Tanto Masca y Yayo viajan con nosotros".

"La baja de Montoro cambia mucho. La lesión es en la parte anterior y no es de dos o tres semanas. Nos cambia totalmente todo. Habíamos cambiado un pelín la forma de jugar con respecto a él. Intentaremos hacer lo mismo u otra cosa y que el equipo funcione. Al equipo le hace daño esa baja".

¿Cambio de sistema?

"No soy mucho de cambiar el sistema, pero hay partidos concretos que puedes hacer algo diferente. Las Palmas tiene jugadores de mucha calidad, que no es lo mismo que técnica. Cuando les vas a robar el balón, casi siempre estás en tu campo y muy ahogado. No nos ha ido bien cuando fuimos a Andorra a apretar arriba. Hay que hacer algo diferente, puede ser el día que igual cambiamos algo. Puede ser que con todas las bajas hagamos algo diferente".

¿Cómo ve al equipo?

Es una paradoja y nunca me ha pasado. Lo que voy a decir es llamativo. El equipo está mejor que nunca, para mí, personalmente. Pero no conseguimos puntos. Los tres últimos partidos es cuando mejor ha estado el equipo en todo el año. Ha habido fases en las que estuvimos bien porque no nos llegaban, pero no llegábamos. El que escuche al entrenador diciendo esto pensará que estoy loco. Mi opinión es que el equipo está muy bien. La mía y la gente del fútbol. La realidad es la que es: la clasificación. Yo al equipo le veo bien".

Koba, posible mediocentro

"Cuando llegué al Oviedo, Koba había estado tres meses parado. Me gusta que mis equipos estén bien asentados y que sepan que hacer cuando el contrario tiene la pelota y luego dar libertad. Un jugador como Koba, que es de pelota al pie, después de tres meses parado ponerlo de seis y encontrarme con él fuera de sitio. Cada vez lo veo mejor y puede ser una posibilidad usarlo ahí, pero no lo veo para noventa minutos. Es un jugador que hace un esfuerzo tremendo, lleva el balón, lo maneja mucho, llega a muchos sitios y luego tiene que volver. Es un jugador excepcional y tiene condiciones de Primera. Pero hay muchos que saben jugar bien el balón y no son buenos futbolistas, no hablo de Koba, es un ejemplo. Él lo tiene todo. Puede jugar ahí, pero tiene que añadir a lo que hace con balón una condición física".

Las bajas

"Las bajas ya…Yo me siento en el despacho y entra el doctor y me dice: ha caído este. Todas las bajas te trastocan. Hemos preguntado al médico si jugadores que han entrenado dos días pueden venir y nos han dicho que es una temeridad. Tenemos cinco mediocentros de baja, centrales, laterales…El equipo va a competir, seguro, pero no hay alternativas".

Juanfran

"Juanfran estuvo hospitalizado, ha entrenado bien y sin molestias. En algo le habrá retrasado estar parado, pero está bien. Lo del Ferrari…Cada uno habla y dice las cosas que piensa".

El cambio de médico

"No me atañe a mí. Son cosas totalmente ajenas a mí. No me preguntan por el doctor, sí por los jugadores. El club hace lo que cree que tiene que hacer”.

La convocatoria del Oviedo