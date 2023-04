Álvaro Cervera, técnico del Oviedo, valoró hoy la actualidad azul y en su comparecencia respondió a una pregunta sobre el cambio en el servicio médico del club. Pachuca desplazó esta semana a Manuel Rodríguez del primer equipo y en su lugar entró David Bonila. "No me atañe a mí (el cambio en el servicio médico). Son cosas totalmente ajenas a mí. No me preguntan por el doctor, sí por los jugadores. El club hace lo que cree que tiene que hacer", respondió el entrenador del Oviedo, sin mojarse.

Sobre las bajas, mostró su pesar. "Las bajas ya…Yo me siento en el despacho y entra el doctor y me dice: ha caído este. Todas las bajas te trastocan. Hemos preguntado al médico si jugadores que han entrenado dos días pueden venir y nos han dicho que es una temeridad. Tenemos cinco mediocentros de baja, centrales, laterales…El equipo va a competir, seguro, pero no hay alternativas".