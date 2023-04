El Oviedo afronta mañana un partido trascendental ante Las Palmas (21.00 horas) con el objetivo de sacar un buen resultado y luchar por la permanencia en Segunda División con nueve bajas en la plantilla, con la última lesión de Ángel Montoro. El técnico del Oviedo, Álvaro Cervera, abrió la posibilidad esta tarde a un cambio de sistema mañana en Las Palmas y además habló de Koba, que volvió a jugar minutos en la jornada pasada ante el Eibar.

"No soy mucho de cambiar el sistema, pero hay partidos concretos que puedes hacer algo diferente. Las Palmas tiene jugadores de mucha calidad, que no es lo mismo que técnica. Cuando les vas a robar el balón, casi siempre estás en tu campo y muy ahogado. No nos ha ido bien cuando fuimos a Andorra a apretar arriba. Hay que hacer algo diferente, puede ser el día que igual cambiamos algo. Puede ser que con todas las bajas hagamos algo diferente", indicó.

"Cuando llegué al Oviedo, Koba había estado tres meses parado. Me gusta que mis equipos estén bien asentados y que sepan que hacer cuando el contrario tiene la pelota y luego dar libertad. Un jugador como Koba, que es de pelota al pie, después de tres meses parado ponerlo de seis y encontrarme con él fuera de sitio. Cada vez lo veo mejor y puede ser una posibilidad usarlo ahí, pero no lo veo para noventa minutos. Es un jugador que hace un esfuerzo tremendo, lleva el balón, lo maneja mucho, llega a muchos sitios y luego tiene que volver. Es un jugador excepcional y tiene condiciones de Primera. Pero hay muchos que saben jugar bien el balón y no son buenos futbolistas, no hablo de Koba, es un ejemplo. Él lo tiene todo. Puede jugar ahí, pero tiene que añadir a lo que hace con balón una condición física", aseguró sobre Koba.