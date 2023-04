El Oviedo, a por la salvación en cuadro: así llega el equipo azul al duelo ante Las Palmas

El Oviedo afronta el último tramo de la temporada con el objetivo de evitar el descenso con el equipo en cuadro. El dato de cara al partido de esta noche ante Las Palmas (21.00 horas, Movistar), segundo clasificado, abruma: el equipo de Cervera acude con nueve bajas y más del 30 % de la plantilla en la enfermería. Una losa.

El drama azul de las lesiones no es nuevo, ya es estructural esta campaña y ha sido uno de los motivos que han pesado para el cambio de médico del primer equipo de esta semana, con David Bonilla, que se estrena hoy, en lugar de Manuel Rodríguez. Pero el último contratiempo es mayúsculo y llegó cuando nadie lo esperaba. Ángel Montoro, titularísimo con Cervera, cayó ayer lesionado entrenándose en El Requexón.

El mediocentro iba a efectuar un golpeo en uno de los ejercicios y notó un pinchazo en su muslo izquierdo. Es baja segura para esta noche y las previsiones a falta de las pruebas médicas son muy pesimistas. El propio Cervera dijo ayer, minutos después del percance, que Montoro tendría de baja para más de "dos o tres semanas".

Su lesión duele especialmente al jugador, al cuerpo técnico y al club porque Montoro se estaba acercando a su mejor versión desde su fichaje por el Oviedo. También porque ahora mismo el centro del campo carbayón es un solar. A saber: Jimmy se perderá lo que resta de temporada por una lesión en el hombro y Mángel también tuvo molestias esta semana y es baja.

Sin Montoro, Cervera deberá recomponer el equipo y no se descarta incluso un cambio de sistema. Ayer mismo el entrenador abrió la puerta a modificar el dibujo. De hecho, el Oviedo ensayó con un esquema de 5 defensas, con carrileros, en el que Viti retrasaría su posición. No obstante, no sería la primera vez que Cervera hace probaturas que luego no se traducen en los partidos. El técnico dará a conocer hoy a sus jugadores la alineación, aunque en el vestuario se barrunta que habrá cierta continuidad, únicamente con los cambios obligados por las bajas. En el centro del campo hay un verdadero casting para suplir a Montoro con tres candidatos principales: Koba, Camarasa y Hugo Rama.

Este último podría retrasar su posición y en ese caso la vacante de la mediapunta se la disputarían los otros dos e incluso Manu Vallejo, desaparecido en las últimas semanas. Todas las opciones están abiertas, incluso alinear al canterano Yayo, ante un partido de máxima exigencia para los azules, que además saldrán al campo sabiendo el resultado de la Ponferradina ante el Leganés. En el peor escenario para el Oviedo, los carbayones podrían enfrentarse a Las Palmas a solo dos puntos del descenso antes de acabar este particular "tourmalet" ante los equipos de arriba: Granada, Eibar y el conjunto canario.

Las bajas por lesión del Oviedo son las siguientes: Mángel, Bastón, Jimmy, Javi Mier, Montoro, Tarín, Pomares y Sequeira. Pero hay otra más, sensible, en este caso por sanción. Lucas no podrá jugar por acumulación de amarillas y Luengo y Juanfran se disputan su puesto. El central parece que tiene más opciones tras la hospitalización del lateral oviedista, que esta semana se entrenó normalidad.