Álvaro Cervera, entrenador del Real Oviedo, analizó en la rueda de prensa posterior a la victoria ante Las Palmas, donde desgranó el cambio de sistema de los carbayones, alabó la actuación de Viti y lamentó las pocas ocasiones de las que dispusieron los ovetenses.

El cambio de sistema. "Cuando ganas todo funciona. Habíamos mirado mucho como juegan Las Palamas, son un equipo que juegan muy bien con el balón, y los equipos que han ganado aquí o que más problemas les han creado ha sido con defensa de cinco. Con la baja de Montoro decidimos cambiar el sistema y jugar con cinco atrás. Sabíamos que íbamos a estar mucho tiempo en nuestro campo y que si algo podíamos conceder eran tiros desde fuera del área. La clave era que no pudiesen hacer su juego de habilidad, para que no se quedasen solo delante del portero. El cambio ha salido bien. Ellos han tenido dos tiros buenos desde fuera del área, pero más o menos les hemos desactivado. Arriba no somos un equipo muy habilidoso con la pelota, nos hubiese gustado sacar más rendimiento de contras como la que acabo en gol".

Orgulloso del equipo. "Yo estoy siempre orgulloso de este equipo. Se cómo estamos, la situación en la que vivimos en la tabla, pero a mí nadie me va quitar de que este equipo compite muy bien. Las tres jornadas que hemos jugado contra los tres de arria hemos competido muy bien. Quizá este es el que menso hemos merecido ganar y al final es el que hemos acabado ganando. El futbol tiene estas cosas. Teníamos nueve bajas, algo que se está notando mucho, pero ya no pensamos en eso. Convivimos con ello durante todo el año. Hemos tenido bajas, nos han metido goles al final... Han pasado muchas cosas que tendremos que analizar al final".

Te puede interesar: Real Oviedo EN DIRECTO: Borja Sánchez adelanta al Oviedo

La actuación de Viti. "Es un jugador que siempre está bien, da igual la posición en la que le pongas. Hoy, en un sitio que no es el suyo, ha firmado un buen partido".

La defensa de cinco, clave. "No sé si es la forma de anular a Las Palmas. Ellos tienen un juego bonito y efectivo. Otros intentan jugar bonito y no son capaces de reflejarlo a la hora de cosechar puntos. A nosotros me daba mucho reparo la posición de Jonathan Viera y de Enzo, porque se colocan por detrás de los mediocentros. Para contrarrestarlo, decidimos quitar la carga a los mediocentros y defender con los cinco de la línea defensiva. Eso nos ha salido bien, pero no les hemos hecho mucho daño. Me gustaría tener dos o tres llegadas más, aunque cuando se gana no hay que poner mucho reparo".