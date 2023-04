Asturianía "picona" en Las Palmas: el ambiente en Canarias

Eran pocos, repartidos en distintos puntos por todo el estadio de Gran Canaria, un auténtico laberinto con infinitas salas y buen jamón en la zona vip, pero se hicieron notar entre el jaleo canarión. Un grupo de oviedistas apoyó al equipo azul ayer en Las Palmas como despedida de la Semana Santa. La mayoría eran asturianos residentes en las Islas que aprovecharon el partido, pero había de todo. Incluso algún caso exótico. "¿Qué cuando me hice del Oviedo? Casi ni me acuerdo. Estábamos en Tercera, o yo qué sé. Recuerdo bien a Diego Mejide". Lo dice Maxi Alanis, un uruguayo residente en Fuerteventura y oviedista a más no poder. Mejide fue un jugador charrúa que defendió la elástica azul en 2007, en Tercera División. "Pero no me hice del Oviedo por él, si no por la pasión que transmitía el equipo", explicaba ayer este hincha en los aledaños del estadio de Gran Canaria. Alanis, de 30 años, lleva dos décadas en España. Es camarero en un bar de copas de Fuerteventura y aprovechó el partido para ir con sus amigos. El oviedismo lo lleva en el alma y en la piel: tiene un tatuaje del escudo azul en el gemelo. "Es una pasión difícil de explicar", resumía. "Mi familia me dice que estoy loco. Mi primer equipo es el Oviedo, y el segundo, el Nacional", indicaba antes del partido, sin muchas ganas de hablar del mismo. "Si nos salvamos hay que dar las gracias".

Fabián Álvarez, ovetense, tiene en común con Alanis el lugar de residencia, Fuerteventura, y su oviedismo. Poco más. Álvarez, ovetense, lleva en Canarias veinte años, pero no pierde de vista lo azul. "Soy socio y estoy enganchadísimo. Soy uno de los pocos abonados de esta provincia que sale en el reportaje que salió en LA NUEVA ESPAÑA", dice en referencia a una información sobre el número de fieles carbayones en el territorio español. Álvarez no las tenía todas consigo antes del encuentro. "Estos de Las Palmas juegan la de Dios. Este Viera… Es otro cantar. A nosotros nos falta todo el mundo. A rezar", decía poco antes del choque frente a los amarillos. Dentro del estadio había sabor asturiano. David Ramos, de Traspando (Siero), es el encargado de organización del campo de Las Palmas. Todo el mundo lo reconoce y se conoce el estadio Gran Canaria como la palma de su mano. "Yo hoy (por ayer) tengo el corazón dividido, pero voy más con Las Palmas porque el Oviedo se salva seguro y nosotros podemos ascender", aseguraba en el palco presidencial, decorado con camiseta y bandera del Oviedo y comida y bebida para directivos y empresarios azules. Por la grada del estadio, con la camiseta del Oviedo, estaba Juan Avello, asturiano y juez decano de Las Palmas de Gran Canaria. Fue al campo con su hijo, Juan, aficionado de Las Palmas. "Hoy la familia está dividida", bromeaba. El Oviedo acudió al campo grancanario con una nutrida representación de directivos. Estaban, entre otros, Martín Peláez, presidente; Manuel Paredes, vicepresidente; Agustín Lleida, director general, y César Martín, responsable de relaciones institucionales. En la expedición estaba David Bonilla, nuevo médico del club, que se estrenó como doctor de los azules.