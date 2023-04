Viti, héroe del Oviedo en Las Palmas: “Desde que llegó, Cervera ha encontrado la forma de exprimirme”

Nadie mejor que el hombre del partido para para describir cómo se fraguó el triunfo del Oviedo en Las Palmas. “Sabíamos a lo que veníamos”, aseguró Viti, feliz, en la zona mixta del estadio de Gran Canaria, con LA NUEVA ESPAÑA como único medio asturiano desplazado a tierras canarias. El extremo de Laviana fue la llave de la victoria: asistencia de lujo a Borja Sánchez tras una cabalgada con marca propia de la casa. Esta vez, el extremo sumó a su habitual desparpajo acierto. No fue la única novedad. Viti, soldado de Cervera, se estrenó en esta temporada en una nueva posición: la de carrilero derecho tras el cambio de sistema. Le vino como anillo al dedo. “Cambiamos la táctica pensando en el partido que se podía dar. Otros rivales lo hicieron y también sumaron y la idea de cinco defensas salió bastante bien”, recalcó el oviedista, feliz por un triunfo clave. Él fue el factor que en ataque, junto con Borja, dio sentido al cambio de dibujo, un movimiento estudiado.

Cervera ya avisó a sus jugadores durante la semana: cambiar el esquema era más que una posibilidad. El Almirante ya había ensayado esa modificación otras veces, aunque finalmente mantuvo la defensa de cuatro. La lesión de Montoro, esta vez, fue quizá lo que inclinó definitivamente la balanza. “El míster nos dijo que le daba vueltas y que tenía la idea de jugar con cinco atrás. Trabajamos con esa idea y nos salió bien el plan establecido”, desveló Viti.

Para muchos, la de Las Palmas fue la mejor actuación de azul del canterano. Él quitaba hierro. “Prefiero no pensar en eso, me estoy sintiendo bien física y mentalmente. Jugar de carrilero era nuevo para mí y estuve bien. Creo que con espacios y abierto en banda puedo hacer daño”, resaltó.

La jugada del gol fue tan rápida que ni el mismo la recordaba bien poco tiempo después de protagonizarla. “Es un balón que me da, creo que Enrich o Camarasa, doblé por dentro, Rama me la devolvió y con el control me fui. Dejé al rival clavado, Sidney salió a tapar y la puse a su espalda. Me alegro mucho por el gol de Borjita, porque le va a venir bien psicológicamente”, indicaba Viti.

El extremo se ha convertido en uno de los favoritos de Cervera. El entrenador suele destacar sus cualidades. “Que alguien como Cervera hable bien de mí me reconforta y yo solo se lo puedo devolver. Desde que llegó aquí noté un cambio, aunque al principio me costó adaptarme a su idea. Ha encontrado la manera de exprimirme al máximo, estoy muy contento con él y ojalá podamos seguir mucho más tiempo. El míster es de hablar poco, pero cuando tiene que comunicar algo o dar pinceladas, las da”, finalizó el de Laviana, el hombre del partido.