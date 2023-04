Cervera planea un regreso a su sistema favorito: este es el posible once del Oviedo ante el Lugo

Cervera admitió en la sala de prensa que el experimento con cinco defensas fue eso, un experimento, y que no pasa por sus planes mantener un dibujo con el que no se siente tan cómodo. Por eso, el entrenador planea regresar al 4-4-2 que es más habitual en sus planes para tratar de derrotar al Lugo en el Tartiere, 18.30 horas, y dar un paso decisivo por la permanencia en la categoría.

Así lo explicó el entrenador a su paso esta mañana por la sala de prensa de El Requexón: "Los tres centrales los utilizo muy poco. Me gusta ser metódico, porque el fútbol es tan grande que cuando cambias mucho no sabes lo que estás haciendo. No me gusta cambiar, prefiero que el jugador sepa lo que tiene que hacer. Pero hay ciertos partidos que creía que tenía que hacer alguna modificación, por cómo juega el contrario y por los problemas que se les creaba, pero no tengo idea de hacerlo ante el Lugo”.

Con el regreso de Lucas, Viti dará un paso adelante hasta el extremo y el Oviedo podría formar con Braat; Lucas, Costas, Calvo, Bretones; Viti, Luismi, Boka Koindredi, Borja Sánchez; Sergi Enrich y Hugo Rama.

La convocatoria

La lista de 22 hombres, en la que Cervera ha tirado de la gente del filial, se completa con Tomeu Nadal, Oier Luengo, Pomares, Mángel, Camarasa, Yayo, Marcelo Flores, Leo Sequeira, Raúl Moro, Masca y Manu Vallejo. Las seis bajas por lesión son las de Juanfran Moreno, Tarín, Jimmy, Javi Mier, Montoro y Borja Bastón.