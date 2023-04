Álvaro Cervera no baja el pistón. El Oviedo navega esta semana en mayor tranquilidad tras el gran triunfo cosechado en Las Palmas, con 43 puntos y 8 de renta sobre el descenso. Pero el entrenador no quiere que nadie se relaje y pide más a los suyos. Celebra el triunfo en tierras canarias pero saca su vena más autocrítica. “Durante el campeonato, hemos ido cambiando cosas, con un poco de miedo por si no nos iba bien. Nosotros no jugamos bien en Las Palmas, ¿eh? Estuvimos mejor ante el Granada y el Eibar”, le soltó el entrenador a los periodistas en la sala de prensa de El Requexón, antes de explicar su postura: “Creíamos que hacíamos el partido adecuado para ganar, y nos salió bien. Pero no salí yo tremendamente contento por el partido que hicimos. Encontramos una forma que los datos nos dicen que corremos mucho, que el portero no actúa mucho y que tenemos la misma llegada que antes. Con eso nos debe dar para ganar. Por ahí vamos bien, esos datos me gustan”.

El entrenador ya prepara el duelo ante el Lugo, colista de Segunda, tratando de despejar cualquier síntoma de euforia: “Solo miro al Lugo, y lo veo difícil. Aunque esté abajo sus últimos partidos dejó la portería a cero, es rápido arriba, buena contra, defensa de cinco. Un entrenador que lleva poco en el equipo y la sensación es que siguen compitiendo. Es un equipo que aunque esté el último sigue compitiendo. Me gusta verles competir a los equipos de abajo, como el Lugo y el Ibiza”. Defensa de cuatro Y para la cita ante los gallegos, el cántabro recuperará el sistema de cuatro atrás. “Los tres centrales los utilizo muy poco. Me gusta ser metódico, porque el fútbol es tan grande que cuando cambias mucho no sabes lo que estás haciendo. No me gusta cambiar, prefiero que el jugador sepa lo que tiene que hacer. Pero hay ciertos partidos que creía que tenía que hacer alguna modificación, por cómo juega el contrario y por los problemas que se les creaba, pero no tengo idea de hacerlo ante el Lugo”.