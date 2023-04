El Tartiere, parada hacia la salvación: Cervera quiere maquillar los números en casa

Más o menos, la temporada del Oviedo se puede reducir a su rendimiento en el Carlos Tartiere. Cuando el equipo levantó un fortín, el oviedismo se ilusionó con algo más. Pero como la mayor parte del tiempo el comportamiento ha sido errático, la condena al sufrimiento ha sido marcada toda la temporada. Ahora, con solo cuatro duelos por jugarse en su campo, el equipo de Cervera trata de levantar la pobre estadística en casa, un factor que resulta decisivo para cerrar de forma definitiva su permanencia otro año en Segunda División.

Porque Cervera lo tiene claro. "Estamos donde estamos por nuestro rendimiento en casa. Si no, estaríamos hablando de otra cosa. Nuestro debe es no ganar en el Tartiere. Todos los equipos, los de arriba y los de abajo, si quieren lograr sus objetivos han de lograr sus mejores datos en su campo", indicó el técnico en la sala de prensa de El Requexón.

Los números durante la campaña han sido un dolor de muelas para los azules. A Bolo le costó una barbaridad encontrar continuidad en el Tartiere y Cervera pareció encontrar la fórmula mágica del 1-0 cuando asumió el mando. Subido a la ola de los triunfos por la mínima, los azules avanzaron en la tabla y el Tartiere, por una vez, sonrío esta campaña.

Pero el cambio de año modificó el panorama. 2023 está siendo especialmente desacertado para el Oviedo como local. Los de Cervera han disputado siete partidos en el estadio municipal y solo han sido capaces de imponerse en uno, ante el Alavés (1-0), el pasado 13 de enero. Hace ya más de tres meses de aquel triunfo con cabezazo de Tarín.

Antes, el equipo había caído con el Atlético de Madrid en la Copa, 0-2, en una cita que dejó un magnífico sabor de boca por cómo se comportó el equipo ante un grande. Tras derrotar al Glorioso, llegó la senda peligrosa: 0-1 contra el Villarreal B, 0-1 frente al Burgos, 1-1 ante el Albacete, 0-0 frente al Tenerife y 1-1 contra el Eibar.

La vista del colista, un Lugo que navega a 14 puntos de la salvación cuando solo quedan 21 en juego y que ya piensa en el próximo curso, parece la ocasión propicia para dar el golpe encima de la mesa, sumar el segundo triunfo seguido y, con 46 puntos en la mochila, prepararse para un final de temporada más tranquilo de lo podía parecer hace no tanto.

Pero Cervera, precavido, no se fía: "Solo miro al Lugo, no lo que viene después y lo veo difícil. Aunque esté abajo en la tabla, en sus últimos partidos deja la portería a cero; es rápido arriba, tiene buena contra, y una defensa de cinco aplicada. Con un entrenador que lleva poco en el equipo y la sensación es que siempre compiten. Es un equipo que, aunque esté el último, sigue peleando. Me gusta ver luchar a los equipos de abajo, como el Lugo y el Ibiza".

Y para meterle mano a los gallegos, el técnico marca distancia con lo visto en Las Palmas: "No jugamos bien en Las Palmas, ¿eh? Creíamos que hacíamos un partido adecuado para ganar, y nos salió bien. Pero no salí yo tremendamente contento por el partido que hicimos", indicó el entrenador, que lanza la última advertencia: "Si pensamos que somos muy superiores nos equivocamos".