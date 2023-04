Álvaro Cervera mostró su satisfacción por un triunfo que deja al Oviedo a tiro de permanencia. Con 46 puntos, los azules se alejan de la zona de peligro gracias a un triunfo trabajado en el que supo aprovechar sus momentos en el partido.

Lectura del partido.

“Los 50 puntos está ahí por algo, hay que acercarnos. Estamos más cerca que otros, pero hasta que no lleguemos a los 50 no estaremos tranquilos”.

¿Liberación por los dos goles?

“Hay que preguntarles a los jugadores. No lo sé. Que no hayamos metido más de un gol significa algo, pero ha habido ocasiones en las que pudimos hacerlo. No tenemos mucho gol. Era anecdótico, pero es una realidad: nos cuesta marcar. Hay que arreglarlo en el futuro”.

Los cambios en la segunda parte.

“Nos sé si fueron fundamentales. Teníamos que darle energía y velocidad al equipo. Vallejo ha marcado y Moro ha estado muy bien. Camarasa se encuentra mejor cada día y da pausa. No sé si fue definitivo o si podríamos haber ganado sin los cambios”.

Camarasa.

“El único problema que tiene para el fútbol a nivel es que se sienta futbolista. Ha estado tiempo parado por una lesión grave. Cuando se la quite de la cabeza y se sienta bien, será muy importante. Cuando llegó tuvo que parar y ahora lleva un tiempo entrenando y jugando algunos minutos. Cuando le vea para 90 minutos le buscaremos la posición. Que todo lo que haga le sirva”.

La oportunidad de Enrich para el segundo.

“No creo que hubiera cambiado el guion. Sufriremos todos los partidos.No veo un partido tranquilo con 2-0 o 3-0. Por lo que sea vamos a sufrir todo el año. Así me lo tomo”.

La lesión de Viti.

“No le he visto pero la sensación es que no tiene lesión, que estará cargado. Creo que es más calambre que otra cosa”.

Manu Vallejo.

“Me alegro mucho por él porque hice lo posible porque viniese. Es difícil cuando hablas con un jugador, lo quieres y luego no juega es complicado. Él no lo entenderá yo no sé explicárselo. Es un buen gol. Sé que lo tiene. Lo que le falta es jugar. Porque desde que fichó por el Valencia sin continuidad. Aquí nos hemos visto en una situación incómoda y he tirado por guardar mi portería y me ha tocado quitarlo. Me alegro porque quiere ser futbolista y lo va a ser”.

Objetivo.

“¿Mirar al play-off de qué? Yo me olvidé tras las derrotas ante el Villarreal y el Burgos. Pudimos estar ahí con los de arriba. Los perdimos los dos, uno injustamente. A partir de ahí miramos para abajo. Hay que salvar al equipo, es mi misión”.

Renovación.

“No está de ninguna manera, no hay nada. Hay que hacer el trabajo, terminarlo. Haremos valoraciones. Primero, llegar a los 50, luego se harán las valoraciones de cómo estaba el equipo cuando llegué yo y cómo está ahora. Es mejor esperar y tomar la decisión con el equipo asentado en Segunda”.