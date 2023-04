Dani Calvo: "Nos quitamos una losa de encima"

Dani Calvo coincide con su entrenador en que los tres puntos son muy jugosos, pero que no está todo hecho. El central valoró de forma muy positiva el triunfo ante el Lugo: "Sabíamos que no sería sencillo, pero salimos muy bien. Pero llegó el penalti en una jugada aislada y han entrado los nervios. Los cambios nos dieron la vida porque la gente ha salido muy enchufada desde el banquillo. Nuestra consigna es crecer desde atrás. Era increíble no marcar dos goles en toda la temporada, nos hemos quitado una losa de encima".

Descanso hasta el martes. Tras el triunfo, Cervera les concedió dos días libres a sus jugadores, que regresarán al trabajo el martes a partir de las 10.30 horas en El Requexón.