El Real Oviedo ya tiene representación en la Queens League

La aventura de Sonia Alonso en la Queens League acaba de comenzar. La ovetense, única asturiana en el draft de la competición, ha sido escogida por Aniquiladoras, equipo que presiden los influencers Juan Guarnizo y Espe. La delantera, que es jugadora del SprintCider Rodiles, fue la sexta elección de su conjunto.

¡Damos la bienvenida a Sonia Alonso nuestra Delantera y Corina Durante nuestra Defensa! pic.twitter.com/rr6EjsVgSb — Aniquiladoras Fútbol Club (@AniquiladorasFC) 16 de abril de 2023

Aunque estuvo jugando en Primera División con el Oviedo y se proclamó campeona de España con la selección de España, en el ocaso de su carrera Alonso ha decidido meterse en un reto de altura. La ovetense, que reside en Gijón, se presenta al draft de la Queens League, competición que organizan Gerard Piqué e Ibai Llanos. De las 3.000 chicas que se presentaron a las pruebas, ella es la única asturiana entre las 300 seleccionadas que pueden formar parte de uno de los doce equipos que forman la Liga. "Espero salir seleccionada, varios equipos se han puesto en contacto conmigo", confiesa la futbolista, motivada por la repercusión que tiene la idea que han puesto en marcha con mucho éxito el exbarcelonista y el streamer vasco.

"La verdad es que yo no tenía mucha idea de la Queens League. Fue cosa de mi novio, Alejandro, que vio el anuncio y me convenció para participar", revela Alonso, que preparó junto a su pareja un vídeo de sus mejores jugadas con el SprintCider Rodiles, equipo de fútbol sala en el que milita en la actualidad, para enviar a la Queens League. La pieza gustó en Barcelona, por lo que tuvo que ir a la Ciudad Condal para participar en las pruebas de selección. "Me pusieron un GPS en la pierna buena, para comprobar todos mis parámetros, y tuvimos que hacer varios ejercicios de fuerza, precisión y esfuerzo", explica la ovetense. Los ejercicios tuvieron como colofón final un partido de seis contra seis de unos seis minutos de duración, donde Alonso demostró todo su nivel. "Yo me vendí como una goleadora y era consciente que ese partido era mi momento. Al final, si no llamas la atención no te escogen", señala. Dicho y hecho. La asturiana anotó dos goles en la victoria de su equipo por 3-1. "La verdad que estoy muy contenta con cómo me salieron las cosas", reconoce.