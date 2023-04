Vallejo acabó con la maldición que perseguía al Oviedo: estas son los números de mala racha anotadora

En el minuto 63, un derechazo de Vallejo acabó con el maleficio. Una dinámica que ya era histórica desde hace tiempo. El Oviedo tardó 36 jornadas en anotar dos goles en un mismo partido. Las anteriores marcas habían sido, según los datos del periodista Míster Chip, del España Industrial (1954/55) y Sabadell (91/92), en ambos casos con 19 jornadas. El Oviedo ha elevado la marca de una forma considerable. "Es difícil explicar que un equipo no hiciera dos goles, y tuvimos ocasiones. No es un jugador que falle, es algo que influye en todos", expone Vallejo.

Fue el andaluz el que puso su firma en el fin de la mala racha anotadora con un certero derechazo en la segunda asistencia de la tarde de Lucas. "Estoy feliz por el gol y el triunfo. Me sirve personalmente, pero sobre todo al equipo. Esto va de seguir trabajando, no agachar la cabeza y aprovechar oportunidades. Que ese gol me sirva para aumentar la confianza y que pueda ayudar al equipo", explicó al finalizar el partido.

OVI 2-1 LUG (FT) - El Real Oviedo ha necesitado 37 jornadas para anotar por primera vez en la temporada 2 goles en un partido de Segunda División.



Lo más parecido, pero a años luz...



España Industrial 1954-55 (necesitó 19 jornadas)

Sabadell 1991-92 (necesitó 19 jornadas) — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 15 de abril de 2023

Para Vallejo, la situación no ha sido sencilla en las últimas semanas: "Cuando jugué no estuve del todo fino, me ha tocado esperar la oportunidad y esto va por constancia y trabajo. Tenemos una buena dinámica y he tenido media hora y siento liberación".

El delantero no se fía mientras no vea al equipo con 50 puntos y por eso explica que "quedan muchos puntos por delante. Era importante ganar al Lugo, pero hay que seguir. Hay resultados que nadie espera y no podemos parar". Vallejo, además, ensalzó el papel del entrenador: "Cervera es un entrenador que prepara los partidos a su manera. Hace lo mismo en Cádiz, en Oviedo o en cualquier otro sitio. Llevamos una buena racha, hemos crecido y estamos cerca del equipo que quiere Cervera".