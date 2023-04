La posesión, el acierto en el pase y los cambios: el análisis del triunfo del Oviedo ante el Lugo

No, la del Lugo no fue una victoria más. Fue especial. A Manu Vallejo, buen derechazo, le corresponde el honor de haber puesto la rúbrica al fin de la maldición que decía que el Oviedo era incapaz de hacer dos goles en un mismo partido. Una racha que se acabó sobre el césped y que ya es histórica. Pero hubo más. La victoria que acerca la permanencia se fraguó con otra novedad, con un Oviedo protagonista con la pelota como no se había observado hasta ahora: es la primera vez desde que está Cervera que el equipo tiene más posesión que su rival: 54%-46%.

La victoria fue redonda, una "liberación" para el vestuario tal y como la definió Vallejo. Por los tres puntos y porque rompió un par de maleficios. Cervera ha dirigido 25 encuentros ligueros al Oviedo y solo ganó en la posesión el sábado. Ese afán protagonista se percibió desde el primer minuto, con el Lugo reculando (clave la actitud visitante en la deriva del choque) y con los azules intentando juntarse en la izquierda y sorprender en la derecha. El día que estuvo más cerca de ganar la batalla del balón fue en el choque ante el Burgos en el Tartiere (derrota 0-1), cuando disfrutó del 47% de la pelota. El día con menos pelota fue ante el Andorra a domicilio: 25%. Con Bolo, el equipo sí había sido más protagonista que el rival hasta en cuatro ocasiones. También con el cántabro se vio un antecedente, el de la Copa ante la Gimnástica, dos categorías por debajo: entonces, los azules tuvieron la pelota el 67% del tiempo. Además, fue el partido en el que el Oviedo de Cervera completó más pases buenos, 326. Solo ante el Ibiza en casa, con Bolo en el banquillo, el equipo completó más envíos correctos en la temporada, 451. Cervera y el mercado de invierno. La victoria se fraguó en el cambio de ritmo que ideó el entrenador a los 60 minutos y ejecutaron tres hombres que hace no tanto despertaron una gran expectación hasta quedarse en un papel residual. Cervera fue valiente. No le gustaba lo que veía y decidió prescindir de Koba. Borja y Rama de una tacada. Tres de los jugadores con mejor pie dieron paso a la chispa y poso de Camarasa, Moro y Vallejo. La jugada le salió redonda al entrenador pues la influencia en el juego fue inmediata. Los hombres de refresco lograron sacudir al equipo. Y se dio la circunstancia de que eran tres futbolistas que aterrizaron en el mercado invernal, llamados a ser importantes y que, por circunstancias de la competición, no lo han logrado. El triunfo sellado por el derechazo de Vallejo, apoyado en la explosividad de Moro y asentado en la veteranía de Camarasa sirve, además, para reivindicar que a los movimientos en el mercado de invierno solo les ha faltado continuidad para mostrar su verdadero nivel. Mensaje nítido: los 50. Casi todos en torno al club dan por hecha la permanencia. 46 puntos han sido suficientes en otras ediciones y solo una catástrofe acabaría con el Oviedo entre los cuatro últimos. Pero Cervera es consciente de lo que hay en juego. Su posible continuidad, por ejemplo. Acabar la temporada con el mejor sabor de boca y el equipo situado en los puestos medios de la tabla parece el mejor aval para que el club vuelva a apostar por él de cara al próximo curso. De ahí que ya en la misma sala de prensa del Tartiere, minutos después de consumarse la victoria ante el Lugo, el entrenador instara a los suyos a seguir peleando, manteniendo la marca de 50 puntos como el lugar que tiene que pisar el equipo. A partir de ahí, sostiene, se hablará sobre su futuro en el club.