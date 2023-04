En Las Palmas, el equipo tiró de defensa y supo aprovechar su momento. El 0-1 supo a gloria. Ante el Lugo, fue una cita de momentos. En algunos, el Oviedo jugó muy bien. En otros, fue superado. Con todo, otro triunfo liberador. El resultado de los seis puntos sumados de forma consecutiva (a los que hay que sumar el empate ante el líder Eibar para dejar el saldo en 7 puntos sobre 9 en juego) deja a los azules en una cómoda 14.ª plaza en Segunda, con 46 puntos en la mochila. El objetivo marcado por Cervera, la tierra firme de los 50 puntos, está tan solo a cuatro cuando quedan 18 (6 partidos) en juego.

La mejora ha sido tal que el Oviedo está más cerca del play-off que de la zona de descenso. Algo que no sucedía desde mediados de diciembre, en la última jornada de la primera vuelta. Entonces, era 14.º con 27 puntos, a 5 del Granada (sexto) y con 6 sobre el Lugo (décimonoveno).

El sexto ahora, el Albacete, navega con 55 puntos, 9 más que los de Cervera, que no se plantea en ningún caso otro objetivo que no sea el de escapar del descenso, como así lo explicó el sábado tras el triunfo frente al Lugo: “¿Mirar al play-off de qué? Yo me olvidé de ese objetivo tras las derrotas ante el Villarreal B y el Burgos en el Tartiere. Pudimos estar ahí con los de arriba y los perdimos los dos, uno injustamente. A partir de ahí miramos para abajo. Hay que salvar al equipo, es mi misión”.

Ahora, el equipo se enfrentará de forma consecutiva a Ibiza, penúltimo, y Ponferradina, antepenúltimo, en una oportunidad golosa de seguir escalando en la tabla, alejarse del descenso y estar más cerca del play-off que de la zona de peligro.